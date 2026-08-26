O Bauru Basket encerra nesta quarta-feira (26) sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista. Às 20h, o Dragão enfrenta o Corinthians, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, em confronto direto pela terceira colocação do torneio estadual. As duas equipes chegam à sétima rodada com campanhas idênticas: quatro vitórias e duas derrotas. Dessa forma, quem vencer joga o perdedor para a quarta posição. Embora todos os times se classifiquem para o mata-mata, as colocações definem os cruzamentos das quartas de final, com séries decididas no formato melhor de três.
Os bauruenses chegam embalados por dois triunfos consecutivos no ginásio Panela de Pressão. Diante de São José (85 x 81) e Paulistano (92 x 88), os comandados de Paulo Jaú venceram partidas equilibradas e definidas apenas na reta final. Apesar das dificuldades e de pontos para evoluir, o treinador avalia o desempenho como positivo.
"Estou muito contente com a postura da equipe e com o que estamos apresentando. Enfrentamos times jovens, de qualidade, bem treinados e que estão em outro ritmo de jogo. São adversários que nos colocam em situações que ainda precisamos treinar e nos obrigam a encontrar soluções durante as partidas. Fico feliz de ver nossa equipe conseguindo competir nesse nível físico e tático", analisou Jaú.
O adversário
Assim como o Dragão, o Corinthians passou por mudanças importantes na montagem do elenco para a temporada 2026/2027. A equipe comandada por Jece Leite manteve nomes experientes como o armador Elinho e o ala-pivô Victão, mas também foi ao mercado para reforçar o elenco. Entre as novidades estão Betinho, vice-campeão do último NBB Caixa pelo Pinheiros, e Gemadinha, ex-Rio Claro e com passagem pelo próprio Bauru Basket.
Para Jaú, as campanhas semelhantes refletem também o equilíbrio entre os dois grupos. "O Corinthians está em uma posição parecida com a nossa em relação à montagem do elenco. Eles perderam peças importantes, nós também. Eles trouxeram bons jogadores, assim como nós conseguimos trazer. Agora estamos justamente disputando o terceiro lugar. Investimento faz parte do mercado, mas não significa que quem mais investe necessariamente vai conquistar o título", afirmou o comandante do Dragão.
Desfalques
A comissão técnica segue sem contar com Wesley Mogi, que se recupera de uma hiperextensão no joelho esquerdo. O camisa 19 tem respondido bem ao tratamento e passa por avaliações semanais, mas ainda não há previsão para seu retorno às quadras.
Além disso, segue o revezamento entre os estrangeiros. Vale lembrar que o regulamento do Campeonato Paulista permite que apenas três sejam relacionados por partida, enquanto o Bauru conta com quatro no elenco: os norte-americanos Anthony Harris e Corderro Bennett, além dos argentinos Fermín Thygesen e Franco Vieta. A lista com os nomes relacionados para o confronto será divulgada uma hora antes do início da partida.