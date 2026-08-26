O Bauru Basket encerra nesta quarta-feira (26) sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista. Às 20h, o Dragão enfrenta o Corinthians, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, em confronto direto pela terceira colocação do torneio estadual. As duas equipes chegam à sétima rodada com campanhas idênticas: quatro vitórias e duas derrotas. Dessa forma, quem vencer joga o perdedor para a quarta posição. Embora todos os times se classifiquem para o mata-mata, as colocações definem os cruzamentos das quartas de final, com séries decididas no formato melhor de três.

Os bauruenses chegam embalados por dois triunfos consecutivos no ginásio Panela de Pressão. Diante de São José (85 x 81) e Paulistano (92 x 88), os comandados de Paulo Jaú venceram partidas equilibradas e definidas apenas na reta final. Apesar das dificuldades e de pontos para evoluir, o treinador avalia o desempenho como positivo.

"Estou muito contente com a postura da equipe e com o que estamos apresentando. Enfrentamos times jovens, de qualidade, bem treinados e que estão em outro ritmo de jogo. São adversários que nos colocam em situações que ainda precisamos treinar e nos obrigam a encontrar soluções durante as partidas. Fico feliz de ver nossa equipe conseguindo competir nesse nível físico e tático", analisou Jaú.

O adversário