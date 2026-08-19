O Noroeste realizou, nesta terça-feira (18), o último treinamento antes de embarcar para Araras, onde enfrenta o União São João nesta quarta-feira (19), às 19h, no Estádio Doutor Hermínio Ometto, pela Copa Paulista. O confronto pode encaminhar a classificação alvirrubra.
O técnico interino Vaguinho Santos destacou a importância da partida e reforçou a confiança no elenco para buscar um resultado positivo fora de casa.
“Eu acho que o nosso jogo contra o União São João é decisivo. Logicamente, respeitando o adversário, temos todas as condições de chegar lá e somar três pontos. Com uma vitória, estaremos praticamente classificados, ou até com um empate. Tudo vai depender do jogo do XV contra o Comercial. Mas temos que pensar na gente, pensar em nós”, afirmou.
A partida terá arbitragem de Gabriel Henrique Meira Bispo, com Izabele de Oliveira e Juliana Vicentin Esteves como assistentes. Jessica Aparecida Milani será a quarta árbitra.