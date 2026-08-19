O desenvolvimento econômico acontece de forma mais consistente quando nasce da vocação de cada região. O Estado de São Paulo reúne municípios que se destacam pela força da indústria, do agronegócio, da tecnologia, do turismo e de inúmeros outros setores que impulsionam empregos, renda e inovação. Fortalecer essas potencialidades locais é uma estratégia essencial para ampliar a competitividade da economia paulista e criar oportunidades para a população.

Foi com esse propósito que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo criou o SP Produz, programa que reconhece, organiza e fortalece as Cadeias Produtivas Locais (CPLs). A iniciativa reúne empresas de um mesmo segmento e com isso as cadeias produtivas aproximam empreendedores, universidades, centros de pesquisa, entidades de classe e poder público visando aumentar a produtividade, estimular a inovação e gerar desenvolvimento regional.

Os resultados mostram que investir no interior é investir no futuro de São Paulo. Hoje, cerca de 90% das Cadeias Produtivas Locais reconhecidas pelo programa estão em municípios do interior. Nos editais de fomento de 2024 e 2025 que destinaram R$ 40,4 milhões aos projetos aprovados, R$ 35,2 milhões foram para as CPLs do interior e litoral paulista, o que corresponde a 87,4% dos recursos. É um investimento que fortalece economias regionais, estimula novos negócios e amplia a capacidade de geração de emprego e renda onde as pessoas vivem.