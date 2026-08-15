Vem aí um show que promete muita emoção. No próximo dia 18 de setembro, Bauru irá receber a Orquestra Rock, com um convidado pra lá de especial, Dado Villa-Lobos, que junto com o vocalista André Frateschi, farão uma grande homenagem à Legião Urbana. Uma noite para curtir os clássicos 'Será', 'Tempo Perdido', 'Índios', 'Pais e Filhos' e muitos outros hits. Toda renda será destinada para Programa de Integração e Assistência à Criança e Adolescente (Aelesab).
A apresentação será realizada no Alameda Hall, a partir das 20h, e contará com intérprete de libras e área para PCDs. Menores de 18 anos entram somente acompanhados de responsáveis. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.ingressosdobem.com.br.
Em seu quarto ano, a parceria entre Orquestra Rock e Confiança Supermercados segue fomentando e promovendo a cultura nas praças onde a empresa atua.
ORQUESTRA ROCK
Há mais de uma década na estrada, a Orquestra Rock é formada por 36 músicos de formação clássica e regidos pelo irreverente maestro búlgaro Martin Lazarov. Mas essa história começou em 2013, em Campinas, interior do Estado de São Paulo, como parte do projeto Arte do Bem.
Uma iniciativa que nasceu com o objetivo de democratizar o acesso à música instrumental de qualidade e ampliar o alcance da cultura por meio de apresentações impactantes e ações sociais.
TRANSPORTE
A organização irá disponibilizar dois ônibus gratuitos para ida e volta do show. Confira os locais e horários abaixo:
Ônibus 1
• Embarque - 20h / Praça Do Líbano - (Avenida Nações x Avenida Rodrigues Alves)
• Destino - Alameda Hall
• Retorno previsto a 0h - Praça do Líbano
Ônibus 2
• Embarque - 20h / Praça Portugal (Rua Rio Branco)
• Destino - Alameda Hall
• Retorno previsto a 0h - Praça Portugal