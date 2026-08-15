15 de agosto de 2026
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EM BAURU

Veículo bate e derruba postes na Gustavo, perto da Praça Portugal


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Reprodução WhatsApp
Acidente aconteceu na quadra 24 da rua Gustavo Maciel, perto da Praça Portugal
Acidente aconteceu na quadra 24 da rua Gustavo Maciel, perto da Praça Portugal

O motorista de um veículo Toytota Corolla preto bateu o carro contra um poste e, com o acidente, derrubou dois dispositivos de iluminação pública na quadra 24 da rua Gustavo Maciel, perto da Praça Portugal, em Bauru, por volta das 5h da manhã deste sábado (15).

O poste onde aconteceu a colisão caiu e arrastou o segundo. Moradores e comerciantes da região estão sem energia. Funcionários da CPFL e de empresas de Internet e telefonia estão no local para restabelecer a energia e os sinais. A previsão é que o conserto dure todo o dia.

A ocorrência ainda está em andamento, segundo o Copom da Polícia Militar, que foi acionado pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb. Quando a equipe chegou ao local, condutor não estava mais no veículo. Um passageiro que ficou no carro recusou assistência médica, de acordo com as primeiras informações da PM.

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