O sigilo da fonte de informação é garantido no Brasil pela Constituição. O texto diz que é assegurado o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando isso for necessário para o trabalho profissional, como é o caso do jornalista, do advogado, do padre, do médico. O objetivo do constituinte de 1988 foi o de dar segurança para denúncias de interesse público e ajudar para que venham à luz fatos que o poder público ou pessoas fortes queiram esconder.

Há casos raros em que o sigilo da fonte pode ser quebrado, segundo a opinião de alguns juízes, quando serve para acobertar algum crime cometido pela própria fonte. Entidades representativas da imprensa e de jornalistas criticam quando a Justiça tenta quebrar a regra, uma das essências do direito de todos de informar e de ser informado, base da vida democrática.

É célebre o diagnóstico cultural de Dostoievsky em "Os Irmãos Karamázov" - "Se não há Deus, tudo é permitido". Se Deus não é mais temido ou mesmo respeitado como alicerce para a verdade, a moral e o sentido da vida, ser bom ou mau passa a ser uma questão de escolha. Assim, também não pode perder importância a ideia da liberdade de expressão, do direito à livre manifestação do pensamento, da liberdade de professar uma religião, valores protegidos pela Carta Magna da nação e que não podem jamais ser banalizados.