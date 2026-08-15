O sigilo da fonte de informação é garantido no Brasil pela Constituição. O texto diz que é assegurado o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando isso for necessário para o trabalho profissional, como é o caso do jornalista, do advogado, do padre, do médico. O objetivo do constituinte de 1988 foi o de dar segurança para denúncias de interesse público e ajudar para que venham à luz fatos que o poder público ou pessoas fortes queiram esconder.
Há casos raros em que o sigilo da fonte pode ser quebrado, segundo a opinião de alguns juízes, quando serve para acobertar algum crime cometido pela própria fonte. Entidades representativas da imprensa e de jornalistas criticam quando a Justiça tenta quebrar a regra, uma das essências do direito de todos de informar e de ser informado, base da vida democrática.
É célebre o diagnóstico cultural de Dostoievsky em "Os Irmãos Karamázov" - "Se não há Deus, tudo é permitido". Se Deus não é mais temido ou mesmo respeitado como alicerce para a verdade, a moral e o sentido da vida, ser bom ou mau passa a ser uma questão de escolha. Assim, também não pode perder importância a ideia da liberdade de expressão, do direito à livre manifestação do pensamento, da liberdade de professar uma religião, valores protegidos pela Carta Magna da nação e que não podem jamais ser banalizados.
O próprio Supremo Tribunal Federal, às vezes um "deus esquecido", viu suas diretrizes para impor limites aos "penduricalhos" exorbitadas em sete Tribunais de Estados. Como guardiães da Constituição os ministros da Suprema Corte são acusados, no momento, de "grave ameaça ao exercício do jornalismo" porque o ministro Alexandre de Moraes, em ato monocrático, expediu mandado de busca e apreensão que resultou na violação do sigilo da fonte de um jornalista no Maranhão.
Entre os itens apreendidos pela Polícia Federal estava um computador que o jornalista utilizava para escrever reportagens. No equipamento os investigadores tiveram acesso às mensagens trocadas entre o jornalista Luiz Pablo Almeida e sua fonte Raimundo Cutrim, um ex-secretário do Governo maranhense. As informações passadas referiam-se ao uso de um veículo blindado, pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado, para deslocamento de familiares do ministro Flávio Dino.
O "resguardo do sigilo da fonte" garantido pela Constituição foi menosprezado pelo ministro Moraes, que autorizou a diligência. Em 2019 o ministro Gilmar Mendes proibiu investigação sobre o jornalista Glenn Greenwald que divulgara mensagens trocadas entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol obtidas por um hacker, revelando atitudes fora do rito legal na Operação Lava-Jato.
Jornalistas, é evidente, não estão imunes a investigações quando há indícios de atos ilícitos. Ao que parece, o jornalista só exerceu o seu direito de crítica. Para ele, uso de viatura oficial por parentes de autoridade não é uma coisa ética. Neste país de patrimonialistas, onde o uso do público pelo privado é bastante comum, a denúncia não deveria ter repercussões tão aprofundadas. O ministro Dino deu-se por ofendido e quis mostrar a sua pseuda intocabilidade. O STF marcou reunião do colegiado para decidir sobre o assunto. Por enquanto, o injuriado recebeu muitas demonstrações de solidariedade dos colegas. Quando do plenário, ao desfiarem a doutrina e contornarem a própria jurisprudência, veremos até onde vai o corporativismo.
O fato e sua repercussão podem levar à intimidação de futuras fontes e à própria imprensa. O livre exercício do jornalismo e o direito de informar e ser informado interessam, e muito, à preservação do Estado Democrático de Direito.
Apreender celular e computador para descobrir quem passou dados a um jornalista é uma intimidação a todos os demais - opinam, em editorial os três maiores jornais do país.
Se a Constituição não existe, virou bagunça.