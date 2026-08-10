O Epitáfio da Malha Oeste

A confirmação de que a concessionária está recolhendo os vagões e abandonando a estrutura da antiga Noroeste do Brasil (NOB) formaliza o encerramento de um ciclo. A devolução da concessão deixa para trás uma infraestrutura sucateada, uma dívida bilionária e o desmantelamento definitivo de uma rede que um dia integrou o país.

Tudo o que foi denunciado sobre a lógica das concessões ferroviárias se materializou diante dos nossos olhos:

* Abandono e Sucateamento: A desativação gradativa dos trechos resultou na destruição da via permanente e no recolhimento do material rodante restante.

* Destruição da Categoria: A retirada do patrimônio consolida a extinção dos últimos postos de trabalho em Bauru, o fim definitivo das oficinas e o esvaziamento da história ferroviária da região.

* Falso Discurso de Eficiência: A entrega de uma malha em ruínas prova que a gestão privada operou apenas para extrair o lucro imediato dos corredores de exportação, descartando o transporte de passageiros e o mercado interno.

3. A Omissão Institucional das Autoridades

Esse colapso não ocorreu da noite para o dia, tampouco por um acidente de percurso. Todo esse desmonte se consolidou diante de sucessivos governos e sob a cegueira complacente daqueles que tinham a obrigação legal de fiscalizar. A ANTT assistiu ao descumprimento dos contratos em silêncio, o Ministério Público falhou em estancar a sangria do patrimônio público, e as diferentes gestões federais preferiram renovar privilégios a exigir a manutenção da infraestrutura. Todos foram omissos.

A Amargura da Razão

Registrar a destruição da NOB, documentar o fechamento dos centros de formação e alertar para o sumiço dos trens não impediram o resultado final. Ver a história ser arrancada dos trilhos peça por peça traz a triste constatação de que o aviso foi dado, mas o desmonte seguiu seu curso com a conivência do Estado.