Os candidatos a vestibulares e concursos públicos terão a oportunidade de participar, em Bauru, de uma palestra que promete unir conhecimento, reflexão e bom humor. No dia 11 de agosto (terça-feira), às 19h27, o professor Sinuhe fará a apresentação da palestra "Deixa eu te falar uma coisa", voltada ao desenvolvimento da leitura, da interpretação de textos e da compreensão da linguagem. Será no colégio Dinâmico Vestibulares.

A proposta é mostrar que interpretar vai muito além de responder questões de provas. Ao longo do encontro, o professor utiliza diferentes formas de linguagem para estimular o raciocínio e a capacidade crítica dos participantes. O conteúdo reúne poesias, músicas, slogans publicitários, trechos bíblicos, frases célebres e questões de vestibulares, demonstrando como esses elementos estão presentes no cotidiano e podem contribuir para ampliar a capacidade de interpretação.

Segundo o professor Sinuhe, a palestra foi desenvolvida com o objetivo de fazer o público pensar e enxergar a linguagem sob diferentes perspectivas. "A palestra 'Deixa eu te falar uma coisa' foi elaborada com o intuito de fazer pensar, ler e interpretar. Ela aborda vários aspectos da linguagem e busca mostrar como diferentes textos dialogam entre si de forma leve e envolvente", destaca. Além do conteúdo didático, a apresentação aposta em uma abordagem descontraída e interativa, tornando o aprendizado mais acessível e estimulante para estudantes que se preparam para processos seletivos. Informações e inscrições: (14) 99749-1673, com o professor Sinuhe.