09 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NO ALFREDÃO

Noroeste recebe o XV hoje na abertura do returno da Copa Paulista

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Fernando Vieira Sá/Divulgação
Estádio Alfredo de Castilho receberá o jogo às 10h no Dia dos Pais
Estádio Alfredo de Castilho receberá o jogo às 10h no Dia dos Pais

Sai, zica! Sem vencer há cinco jogos, sendo os três primeiros pela Copa Paulista e os dois últimos pelo mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, o Noroeste volta a campo com o compromisso de vencer diante do seu torcedor na manhã deste domingo (9), Dia dos Pais, às 10h, contra o XV de Piracicaba, no Estádio Alfredo de Castilho. O time, sob o comando do técnico interino Vaguinho, não tem mais margem para erro e necessita dos três pontos neste duelo, que marca o returno, para buscar a classificação. Depois deste confronto contra o Nhô Quim, o Alvirrubro terá apenas mais duas partidas, uma fora de casa e a última diante da torcida. Até o momento, a equipe bauruense, na 3.ª colocação do grupo, tem 2 pontos, conquistados após dois empates e uma derrota.

Para isso, o Noroeste iniciou a venda de ingressos e, para incentivar a presença da torcida no Alfredão, o clube mantém a promoção de meia-entrada nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto. Com isso, de acordo com o clube, qualquer torcedor poderá adquirir o ingresso para esses setores pelo valor de R$ 40, independentemente do direito previsto em lei à meia-entrada. As entradas estão disponíveis e podem ser adquiridas de forma on-line pelo site oficial de vendas, [https://ecnoroeste.eleventickets.com](https://ecnoroeste.eleventickets.com), ou presencialmente na secretaria do clube, localizada na rua Benedito Eleutério, 4-10, na Vila Pacífico, durante a manhã deste sábado (8).

Na Arquibancada Central, os ingressos custam R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada. Na Cadeira Coberta, os valores são de R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia-entrada. Para a torcida visitante, os ingressos custam R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia-entrada. Além da promoção tradicional, o Norusca preparou uma ação especial em comemoração ao Dia dos Pais. Segundo o clube, pai e filho terão entrada gratuita. Basta retirar o ingresso na portaria do Alfredão, no próprio domingo.

RETROSPECTO

De acordo com levantamento feito neste ano pela Rádio Piracicabana, as duas equipes se enfrentaram em 83 partidas ao longo da história, com 30 vitórias do XV de Piracicaba, 21 vitórias do Noroeste e 32 empates. Neste ano, os clubes se enfrentaram duas vezes pela fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, com empates por 2 a 2 e 1 a 1, além de outro empate, também por 1 a 1, semana passada, no último compromisso do primeiro turno da Copa Paulista.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários