Sai, zica! Sem vencer há cinco jogos, sendo os três primeiros pela Copa Paulista e os dois últimos pelo mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, o Noroeste volta a campo com o compromisso de vencer diante do seu torcedor na manhã deste domingo (9), Dia dos Pais, às 10h, contra o XV de Piracicaba, no Estádio Alfredo de Castilho. O time, sob o comando do técnico interino Vaguinho, não tem mais margem para erro e necessita dos três pontos neste duelo, que marca o returno, para buscar a classificação. Depois deste confronto contra o Nhô Quim, o Alvirrubro terá apenas mais duas partidas, uma fora de casa e a última diante da torcida. Até o momento, a equipe bauruense, na 3.ª colocação do grupo, tem 2 pontos, conquistados após dois empates e uma derrota.

Para isso, o Noroeste iniciou a venda de ingressos e, para incentivar a presença da torcida no Alfredão, o clube mantém a promoção de meia-entrada nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto. Com isso, de acordo com o clube, qualquer torcedor poderá adquirir o ingresso para esses setores pelo valor de R$ 40, independentemente do direito previsto em lei à meia-entrada. As entradas estão disponíveis e podem ser adquiridas de forma on-line pelo site oficial de vendas, [https://ecnoroeste.eleventickets.com](https://ecnoroeste.eleventickets.com), ou presencialmente na secretaria do clube, localizada na rua Benedito Eleutério, 4-10, na Vila Pacífico, durante a manhã deste sábado (8).

Na Arquibancada Central, os ingressos custam R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada. Na Cadeira Coberta, os valores são de R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia-entrada. Para a torcida visitante, os ingressos custam R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia-entrada. Além da promoção tradicional, o Norusca preparou uma ação especial em comemoração ao Dia dos Pais. Segundo o clube, pai e filho terão entrada gratuita. Basta retirar o ingresso na portaria do Alfredão, no próprio domingo.