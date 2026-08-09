Sai, zica! Sem vencer há cinco jogos, sendo os três primeiros pela Copa Paulista e os dois últimos pelo mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, o Noroeste volta a campo com o compromisso de vencer diante do seu torcedor na manhã deste domingo (9), Dia dos Pais, às 10h, contra o XV de Piracicaba, no Estádio Alfredo de Castilho. O time, sob o comando do técnico interino Vaguinho, não tem mais margem para erro e necessita dos três pontos neste duelo, que marca o returno, para buscar a classificação. Depois deste confronto contra o Nhô Quim, o Alvirrubro terá apenas mais duas partidas, uma fora de casa e a última diante da torcida. Até o momento, a equipe bauruense, na 3.ª colocação do grupo, tem 2 pontos, conquistados após dois empates e uma derrota.
Para isso, o Noroeste iniciou a venda de ingressos e, para incentivar a presença da torcida no Alfredão, o clube mantém a promoção de meia-entrada nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto. Com isso, de acordo com o clube, qualquer torcedor poderá adquirir o ingresso para esses setores pelo valor de R$ 40, independentemente do direito previsto em lei à meia-entrada. As entradas estão disponíveis e podem ser adquiridas de forma on-line pelo site oficial de vendas, [https://ecnoroeste.eleventickets.com](https://ecnoroeste.eleventickets.com), ou presencialmente na secretaria do clube, localizada na rua Benedito Eleutério, 4-10, na Vila Pacífico, durante a manhã deste sábado (8).
Na Arquibancada Central, os ingressos custam R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada. Na Cadeira Coberta, os valores são de R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia-entrada. Para a torcida visitante, os ingressos custam R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia-entrada. Além da promoção tradicional, o Norusca preparou uma ação especial em comemoração ao Dia dos Pais. Segundo o clube, pai e filho terão entrada gratuita. Basta retirar o ingresso na portaria do Alfredão, no próprio domingo.
RETROSPECTO
De acordo com levantamento feito neste ano pela Rádio Piracicabana, as duas equipes se enfrentaram em 83 partidas ao longo da história, com 30 vitórias do XV de Piracicaba, 21 vitórias do Noroeste e 32 empates. Neste ano, os clubes se enfrentaram duas vezes pela fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, com empates por 2 a 2 e 1 a 1, além de outro empate, também por 1 a 1, semana passada, no último compromisso do primeiro turno da Copa Paulista.