A arte urbana passou a fazer parte da paisagem de quem mora no entorno das subestações de energia Terra Branca, Hipódromo, Bauru 1 e do Centro de Treinamento. Os muros desses locais foram transformados em grandes painéis de grafite por meio de um projeto da CPFL Paulista que alia embelezamento dos espaços públicos, valorização da produção artística e conscientização sobre os riscos da rede elétrica. As intervenções mudaram a aparência das unidades e do entorno, tornando os locais mais coloridos e integrados à cidade.

A iniciativa faz parte de um projeto desenvolvido pela concessionária que já contemplou 12 subestações na região de Bauru. Além da cidade, as obras também chegaram às unidades de Agudos (13 quilômetros de Bauru), Arealva (41 quilômetros de Bauru) e Rio Bonito, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), ampliando o alcance da proposta de utilizar a arte como ferramenta de aproximação com a comunidade e de incentivo à prevenção de acidentes envolvendo eletricidade.

Em Bauru, os bairros que estão mais coloridos são: Parque Santa Cecília, Jardim Independência, Ouro Verde e Núcleo Geisel. Um dos destaques é o mural da Subestação Hipódromo, no Geisel, executado em apenas cinco dias por uma equipe formada por quatro artistas e assistentes e que traz desenhos do Parque Vitória Régia e de pássaros. Para produzir a obra foram utilizadas 70 latas de spray e 12 latas de tinta látex de 18 litros. Entre as imagens coloridas, a frase "Para nós, segurança é um valor inegociável" chama a atenção de quem passa pelo local e reforça a importância dos cuidados com a rede elétrica.