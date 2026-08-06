Os candidatos aos cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais a serem eleitos em outubro próximo, cujo prazo para registro das candidaturas termina dia 15 deste mês de agosto, terão um compromisso adicional com a população brasileira e a comunidade internacional: os mandatos, que começarão em 2027, coincidirão com os quatro anos finais para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, dos quais nosso país é signatário e que expiram em 2030. Precisamos fazer nesse curto período o que não realizamos em toda a década transcorrida desde o início oficial dessa agenda, em janeiro de 2016.

O desafio é imenso, pois, embora os relatórios do Sistema ONU no Brasil mostrem avanços em iniciativas relacionadas ao combate à fome, proteção social, saúde e fortalecimento institucional, persistem numerosos gargalos, cuja solução é decisiva para alcançarmos um patamar mais elevado de desenvolvimento socioeconômico. Os problemas mais agudos dizem respeito à redução das desigualdades, qualidade do sistema gratuito de Educação Básica e Técnica, produtividade, geração de empregos formais em larga escala, inovação, infraestrutura resiliente, saneamento, adaptação às mudanças climáticas e consolidação de instituições públicas mais eficientes e transparentes.

Políticas de Estado, mais do que planos pontuais de governos, são importantes para o avanço dos indicadores. Entretanto, também é fundamental que os setores de atividades tenham bom desempenho, pois índices elevados de crescimento econômico são decisivos para o êxito dos objetivos estabelecidos pelas Nações Unidas no âmbito da Agenda 2030, à qual são aderentes 193 países.