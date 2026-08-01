01 de agosto de 2026
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Carreta tomba e interdita totalmente trecho da Rondon em Botucatu


| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa/Arquivo
Imagem ilustrativa: rodovia Marechal Rondon (SP-300), na Serra de Botucatu
Imagem ilustrativa: rodovia Marechal Rondon (SP-300), na Serra de Botucatu

Um acidente envolvendo uma carreta provocou a interdição total da Rodovia SP-300, no km 230, na serra de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na tarde deste sábado (1º). A ocorrência foi registrada às 12h27 e classificada como tombamento de veículo, de acordo com o site da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Rodovias do Tietê, responsável pelo atendimento da via, o acidente ocorreu em um trecho de pista simples, no sentido oeste, sob condições de tempo bom.

Todas as faixas da rodovia, nos sentidos leste e oeste, permanecem interditadas desde o início da ocorrência. Até a última atualização, às 13h14, não havia registro de congestionamento. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente ou previsão de liberação da pista.

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