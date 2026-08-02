Os pré-candidatos Lucas Bove (PL), à reeleição para deputado estadual, e Guilherme Piai (Republicanos), a deputado federal, estiveram em Bauru no último dia 24 de julho para participar de uma reunião com produtores rurais da cidade e da região. O encontro teve como principal objetivo discutir ações voltadas ao fortalecimento do agronegócio, considerado pelos dois políticos um dos principais motores da economia brasileira. Também participaram da reunião lideranças do setor rural e o vereador Cabo Helinho (PL).
Ex-secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), Guilherme Piai afirmou que decidiu deixar o Executivo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados com o objetivo de ampliar a representatividade política do agronegócio em Brasília. Segundo ele, sua gestão na secretaria foi marcada por avanços em áreas como regularização fundiária, crédito rural, seguro agrícola e Cadastro Ambiental Rural (CAR). Para o pré-candidato, o setor precisa de maior força política para enfrentar desafios relacionados à infraestrutura, segurança jurídica e ambiente econômico.
"O agro é uma potência dentro da porteira, mas precisa ser representado fora dela. Quero dedicar minha vida à defesa de quem produz e garantir que o setor tenha voz em Brasília", afirmou. Entre as principais bandeiras apresentadas por Guilherme Piai estão a defesa do agronegócio, do cooperativismo, da liberdade econômica e a criação de um plano nacional agrícola de longo prazo.
Durante a entrevista, o ex-secretário também defendeu que produção agrícola e preservação ambiental podem caminhar juntas. Segundo ele, o Brasil possui uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo e já preserva extensas áreas em propriedades privadas. Piai também argumentou que investimentos em infraestrutura, como ferrovias, irrigação, armazenamento e crédito rural, são fundamentais para ampliar a competitividade do setor.
Caso seja eleito deputado federal, afirmou que pretende atuar na busca por recursos para Bauru e municípios da região, destinando emendas parlamentares não apenas ao agronegócio, mas também para áreas como saúde, assistência social e entidades. "Nossa prioridade será ouvir as demandas da região e abrir portas em ministérios para trazer investimentos e fortalecer o desenvolvimento regional", declarou.
BOVE DESTACA LEGADO E BUSCA CONTINUIDADE
Pré-candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Lucas Bove afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido durante seu primeiro mandato. O deputado destacou projetos voltados às áreas da educação e do agronegócio como principais realizações da atual legislatura. Entre eles, citou a implantação da educação financeira nas escolas estaduais, a Semana do Etanol Paulista e o programa Rotas Rurais, responsável pelo endereçamento digital das propriedades rurais.
Segundo Bove, a experiência adquirida nos últimos quatro anos fortalece sua atuação parlamentar. "Aprendi como funciona o processo legislativo e acredito que as pautas ligadas ao agro, à educação e ao desenvolvimento econômico têm condições de avançar ainda mais", afirmou. Além do agronegócio, Lucas Bove destacou que continuará defendendo propostas nas áreas de segurança pública e educação. Entre os projetos mencionados está a lei que prevê o monitoramento eletrônico de agressores de mulheres por meio de tornozeleiras eletrônicas, permitindo o acionamento simultâneo da vítima e da Polícia Militar em caso de descumprimento de medidas protetivas.
Na educação, defendeu a modernização do currículo escolar, com maior aproximação entre ensino e mercado de trabalho, além da ampliação de políticas de apoio à saúde mental dos professores. Ao final da visita, os dois pré-candidatos reforçaram a importância estratégica de Bauru e das cidades da região para o desenvolvimento do agronegócio paulista.