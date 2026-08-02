A Parceria-público-privada (PPP) da iluminação está em andamento com a antecipação de prazos nas etapas estabelecidas em contrato com a Prefeitura de Bauru. A instalação da Central operacional e de gerenciamento foi concluída antes. Isso permitiu a emissão de ordem de serviço também antes do estabelecido no cronograma. A fase de transição de recebimento do parque de iluminação, junto a distribuidora de energia, a CPFL, já foi concluída nos setores 7, 8 e 9 do Plano Diretor (PD). Os setores somam 7.961 pontos de iluminação em vias públicas em bairros que vão do Núcleo Gasparini a Vila São Paulo.
O cumprimento do contrato avança, mesmo com problemas por parte da CPFL. É que a companhia que opera nos serviços de iluminação pública há várias décadas não cumpriu indicadores de qualidade e funcionamento dos dispositivos.
Um exemplo significativo? Nos setores 7,8 e 9, com quase 8 mil pontos de iluminação, a vistoria técnica pós concessão registrou 959 pontos (chamados de IP) com algum defeito (lâmpada apagada, queimada ou oscilando). Isso representa bem mais de 10% do total das instalações nesses bairros. E a norma federal regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autoriza o máximo de 4% de defeitos, ou falhas no funcionamento. Até porque a CPFL cobra pelo consumo de energia elétrica nas ruas e avenidas sem medição, mas considerando todos os pontos de IP.
DEFEITO
No setor 5 da cidade, onde estão bairros populosos como o Jardim Bela Vista, a vistoria técnica da PPP registrou 1.366 pontos com problemas, contra 7.202 luminárias (IPs). Ou seja, índice ainda maior de defeitos na “entrega” do serviço de iluminação. A CPFL deixa estes serviços, enfim, com a concessão. Até setembro do próximo ano a previsão é que 100% das avenidas e ruas estejam com dispositivos em LED (que duram e iluminam muito mais - por até 10 anos - e consomem muito menos do que as obsoletas lâmpadas de vapor de sódio ou mercúrio.
A antecipação das ações depende do acerto dessa fase de transição pela CPFL. A companhia está tendo de ajustar e “consertar” os pontos identificados para transferir cada setor para a Luz de Bauru. Outro desafio são as cerca de 14 mil lâmpadas que a CPFL instalou, já em LED, há pouco tempo, em vários bairros. A empresa firmou acordo junto ao MP Federal para quitar uma execução judicial favorável ao município. Ocorre que dezenas das luminárias já na tecnologia LED estão com defeito, ou apagaram. O contrato prevê garantia. A CPFL vai trocar essas lâmpadas ruins - que deveriam funcionar plenamente por pelo menos alguns anos?