A Parceria-público-privada (PPP) da iluminação está em andamento com a antecipação de prazos nas etapas estabelecidas em contrato com a Prefeitura de Bauru. A instalação da Central operacional e de gerenciamento foi concluída antes. Isso permitiu a emissão de ordem de serviço também antes do estabelecido no cronograma. A fase de transição de recebimento do parque de iluminação, junto a distribuidora de energia, a CPFL, já foi concluída nos setores 7, 8 e 9 do Plano Diretor (PD). Os setores somam 7.961 pontos de iluminação em vias públicas em bairros que vão do Núcleo Gasparini a Vila São Paulo.

O cumprimento do contrato avança, mesmo com problemas por parte da CPFL. É que a companhia que opera nos serviços de iluminação pública há várias décadas não cumpriu indicadores de qualidade e funcionamento dos dispositivos.

Um exemplo significativo? Nos setores 7,8 e 9, com quase 8 mil pontos de iluminação, a vistoria técnica pós concessão registrou 959 pontos (chamados de IP) com algum defeito (lâmpada apagada, queimada ou oscilando). Isso representa bem mais de 10% do total das instalações nesses bairros. E a norma federal regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autoriza o máximo de 4% de defeitos, ou falhas no funcionamento. Até porque a CPFL cobra pelo consumo de energia elétrica nas ruas e avenidas sem medição, mas considerando todos os pontos de IP.