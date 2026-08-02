Neste domingo (2), das 13h às 17h, o Parque Ecológico Vale do Sol "Prefeito Giácomo Metódio Bertolini" será palco do Dia da Consciência Pet, um evento promovido pela Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Meio Ambiente, para reunir os animais de estimação e seus tutores em um dia de diversão, cuidado, amor e conscientização.

Durante toda a tarde, a população terá acesso à atendimento clínico veterinário gratuito para seus pets e vermifugação, além de participar de sorteios e distribuição de brindes e receber orientações importantes sobre os cuidados com os bichinhos e a guarda responsável. Um dos momentos mais aguardados do evento será o Concurso Pet, que vai premiar os participantes nas categorias Diferentão, Maior Pet e Menor Pet. "Vale caprichar no visual e trazer toda a personalidade do seu melhor amigo para conquistar o público", diz nota da prefeitura.

A programação também conta com palestras e atividades preparadas por profissionais da área de Educação Ambiental voltadas à conscientização sobre a preservação do meio ambiente, o respeito aos animais e a convivência responsável e show com a Banda Rockolds, às 14h. "Mais do que um evento de lazer, o Dia da Consciência Pet reforça o compromisso da Prefeitura de Pederneiras com o bem-estar animal, a educação ambiental e a valorização dos animais de estimação como parte da família", ressalta a nota da administração municipal.