Muito antes de se tornar um dos principais municípios do interior paulista, Bauru era apenas um pequeno bairro rural perdido no sertão. A transformação desse núcleo em cidade é reconstituída pelo historiador e professor Edson Fernandes em seu novo livro, Bauru, uma outra história: mitos, personagens e conflitos no sertão. Baseada em documentos históricos, a obra revisita as origens do município e questiona versões consolidadas sobre a cidade.
Segundo Fernandes, a história de Bauru acompanha o processo de ocupação do sertão paulista no fim do século 19. Naquele período, a população vivia dispersa em roçados, sítios, fazendas e pequenos bairros rurais, formados por agrupamentos de famílias. Bauru e Espírito Santo da Fortaleza nasceram como dois desses núcleos. Com o passar dos anos, enquanto Bauru se desenvolveu, Espírito Santo da Fortaleza perdeu importância e permaneceu apenas nos registros históricos.
A ORIGEM DO PATRIMÔNIO
O livro explica que a criação de núcleos urbanos era impulsionada, principalmente, por doações de terras feitas por proprietários à Igreja Católica. Em geral, as áreas eram dedicadas ao santo de devoção do doador e serviam como ponto de partida para o surgimento de um povoado.
"A formação de um povoado em terras contíguas às terras do doador valorizaria seu patrimônio. Ou então, o doador reservava para si uma parcela central da terra doada, fazendo com que ficasse com uma área extremamente valorizada numa futura cidade", explica Fernandes.
Além da valorização imobiliária, a expectativa era de que o novo povoado atraísse atividades e serviços inexistentes no meio rural, como ferreiros, carpinteiros, pedreiros, médicos, advogados, cartórios e estabelecimentos comerciais.
O NOME BAURU JÁ EXISTIA EM 1884
Os documentos analisados pelo historiador mostram que o nome Bauru já aparecia oficialmente em 1884, quando Antônio Teixeira do Espírito Santo doou à Igreja uma área da Fazenda das Flores destinada ao patrimônio religioso do Divino Espírito Santo e de São Sebastião de Bauru.
A área, equivalente a cerca de 54 campos de futebol, formava um triângulo irregular delimitado pelo rio Bauru, pelo córrego das Flores, onde hoje está a avenida Nações Unidas, e pela atual rua Primeiro de Agosto.
Em 1893, uma nova doação ampliou significativamente o patrimônio. Veríssimo Antônio Pereira e Maria Antônia de Jesus transferiram uma área da Fazenda Grande equivalente a aproximadamente 189 campos de futebol, permitindo que o patrimônio urbano avançasse até a atual rua 15 de Novembro.
O CRESCIMENTO DA FUTURA CIDADE
O núcleo urbano começou a se desenvolver às margens da antiga estrada que ligava Agudos e Lençóis Paulista, atual rua Araújo Leite. Uma das construções remanescentes desse período é a Casa dos Pioneiros, localizada no quarteirão 2 da via.
Ainda em 1893 foi criado o distrito de paz. Três anos depois, em primeiro de agosto de 1896, a sede do município foi transferida de Espírito Santo da Fortaleza para Bauru, consolidando o protagonismo da então jovem comunidade.
O NASCIMENTO DA VILA FALCÃO
Entre os documentos reunidos por Fernandes também está a história do primeiro bairro de Bauru.
Com a chegada das ferrovias, no início do século 20, a cidade passou a receber um grande contingente de trabalhadores. Muitos deles, porém, não conseguiam adquirir terrenos pertencentes ao patrimônio da Igreja por causa dos encargos cobrados sobre essas áreas.
A alternativa foi comprar lotes em propriedades vizinhas, entre elas as pertencentes a Ismael Marinho Falcão. Dessa ocupação surgiu a Vila Falcão, considerada o primeiro bairro formado fora do patrimônio original de Bauru.