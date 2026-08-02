Muito antes de se tornar um dos principais municípios do interior paulista, Bauru era apenas um pequeno bairro rural perdido no sertão. A transformação desse núcleo em cidade é reconstituída pelo historiador e professor Edson Fernandes em seu novo livro, Bauru, uma outra história: mitos, personagens e conflitos no sertão. Baseada em documentos históricos, a obra revisita as origens do município e questiona versões consolidadas sobre a cidade.

Segundo Fernandes, a história de Bauru acompanha o processo de ocupação do sertão paulista no fim do século 19. Naquele período, a população vivia dispersa em roçados, sítios, fazendas e pequenos bairros rurais, formados por agrupamentos de famílias. Bauru e Espírito Santo da Fortaleza nasceram como dois desses núcleos. Com o passar dos anos, enquanto Bauru se desenvolveu, Espírito Santo da Fortaleza perdeu importância e permaneceu apenas nos registros históricos.

A ORIGEM DO PATRIMÔNIO