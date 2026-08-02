Em agosto, mês em que a cidade celebra seus 130 anos, o historiador Edson Fernandes lança "Bauru, uma outra história: mitos, personagens e conflitos no sertão paulista".

Publicado pela Editora Mireveja, o livro confronta narrativas consagradas sobre a formação do município e da região, desfaz mitos memorialísticos e reexamina episódios marcantes a partir de uma extensa pesquisa documental realizada ao longo de décadas em arquivos, museus, cartórios, centros de memória e jornais da época.

O livro será lançado no dia 6 de agosto, às 19h, na Biblioteca Rodrigues de Abreu, na avenida Nações Unidas, quadra 8.