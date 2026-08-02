Em agosto, mês em que a cidade celebra seus 130 anos, o historiador Edson Fernandes lança "Bauru, uma outra história: mitos, personagens e conflitos no sertão paulista".
Publicado pela Editora Mireveja, o livro confronta narrativas consagradas sobre a formação do município e da região, desfaz mitos memorialísticos e reexamina episódios marcantes a partir de uma extensa pesquisa documental realizada ao longo de décadas em arquivos, museus, cartórios, centros de memória e jornais da época.
O livro será lançado no dia 6 de agosto, às 19h, na Biblioteca Rodrigues de Abreu, na avenida Nações Unidas, quadra 8.
Reconhecido como um dos maiores especialistas na trajetória de Bauru e do Centro-Oeste Paulista, Edson Fernandes construiu uma carreira marcada pelo rigor da pesquisa.
Com sólida formação em universidades públicas e anos dedicados ao estudo da região, o autor desenvolveu um trabalho de investigação que alia profundidade acadêmica e linguagem acessível, propondo uma nova leitura sobre a formação da cidade e os acontecimentos que marcaram seu passado.
Amparado na análise crítica de fontes históricas, o autor reexamina episódios e mostra como algumas narrativas, repetidas ao longo de gerações, acabaram se consolidando sem respaldo nas evidências disponíveis.
Ao distinguir memória de documentação histórica, a obra apresenta uma compreensão mais consistente sobre marcos que moldaram a formação do município.
O célebre 'golpe do relógio'
Entre os acontecimentos analisados está o célebre "golpe do relógio", narrativa segundo a qual vereadores teriam adiantado o horário de uma sessão legislativa para transferir a sede municipal de Espírito Santo da Fortaleza para o distrito de Bauru.
Após examinar atas da Câmara, registros oficiais e outras fontes da época, Edson Fernandes não encontrou elementos que sustentem essa versão.
O mesmo ocorre com o caso de João Henrique Dix. A pesquisa confirma o suicídio e a doação da área a um cemitério da cidade, mas as evidências indicam que a doação não foi para o atual cemitério da Saudade, mas para o que havia à época do suicídio, na chamada área foreira.
O livro promove ainda uma importante revisão sobre a história dos povos originários da região. Com base na documentação analisada, Edson Fernandes demonstra que os Kaingang foram identificados de forma genérica como "Coroados", classificação que não dá conta da complexidade de sua identidade e trajetória. "Bauru, uma outra história", também reexamina a morte de Monsenhor Claro, detalhando o ataque sofrido por sua expedição.
Ao reunir diferentes pesquisas sobre a formação de Bauru e da região, a obra reforça a importância das fontes documentais na construção do conhecimento histórico e mostra como episódios amplamente difundidos podem ganhar novas interpretações quando revisitados à luz de registros históricos.
A obra é uma realização da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, do Sistema Nacional de Cultura (SNC) e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Ministério da Cultura do Governo do Brasil.