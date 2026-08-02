Se olhar para os cartões-postais, para a infraestrutura urbana, para o planejamento dos bairros e para a força do agronegócio de Bauru e região, as pessoas vão encontrar a assinatura e a dedicação dos profissionais das áreas tecnológicas.
Ao completar 60 anos de fundação, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) celebra seis décadas de um protagonismo que ajudou a desenhar e erguer a cidade que se conhece hoje.
Fundada em 12 de agosto de 1966 pelo espírito visionário de profissionais que queriam ver Bauru crescer com planejamento e técnica, a Assenag se consolidou como a espinha dorsal das profissões no interior do Centro Oeste Paulista.
Ao longo de sua trajetória, esteve presente nos momentos decisivos da cidade, desde o suporte técnico em grandes obras de infraestrutura, como as melhorias na rodovia Marechal Rondon, até a colaboração ativa no Plano Diretor e a presença contínua em mais de 10 conselhos municipais, atuando na busca por soluções urbanas sustentáveis e no destravamento do desenvolvimento regional.
Hoje, a entidade une a solidez de sua história ao olhar atento para as transformações do futuro, promovendo capacitações em inteligência artificial, inovação, mobilidade urbana e aproximação entre gerações.
"Celebrar 60 anos é olhar para trás com profunda gratidão a cada profissional, ex-presidente e parceiro que ajudou a construir a Assenag, e olhar para a frente com a certeza de que o futuro de Bauru continua passando pelas nossas mãos. Nossa missão sempre foi e sempre será valorizar quem constrói a cidade e oferecer um espaço dinâmico, acolhedor e inovador para todos os nossos associados", destaca o presidente da entidade, engenheiro civil Edvaldo Lopes Ferraz.
SERVIÇO
A Assenag fica localizada na rua Doutor Fuas de Mattos Sabino, 1-15, no Jardim América, em Bauru.