Se olhar para os cartões-postais, para a infraestrutura urbana, para o planejamento dos bairros e para a força do agronegócio de Bauru e região, as pessoas vão encontrar a assinatura e a dedicação dos profissionais das áreas tecnológicas.

Ao completar 60 anos de fundação, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) celebra seis décadas de um protagonismo que ajudou a desenhar e erguer a cidade que se conhece hoje.

Fundada em 12 de agosto de 1966 pelo espírito visionário de profissionais que queriam ver Bauru crescer com planejamento e técnica, a Assenag se consolidou como a espinha dorsal das profissões no interior do Centro Oeste Paulista.