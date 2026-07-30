Bauru celebra 130 anos de história. Uma marca que enche de orgulho todos aqueles que nasceram, vivem ou escolheram esta cidade para construir suas vidas. Ao longo de mais de um século, o município consolidou sua posição como um dos principais polos econômicos, educacionais, de saúde e de serviços do interior paulista, tornando-se referência regional pela capacidade de empreender, inovar e acolher.

A trajetória de Bauru foi construída por gerações que transformaram desafios em oportunidades. Da força impulsionada pela ferrovia ao dinamismo do comércio, da indústria, da prestação de serviços e das instituições de ensino, a cidade escreveu uma história marcada pelo trabalho, pela coragem e pela visão de futuro.

Mas aniversários não servem apenas para celebrar conquistas. Também são momentos de reflexão sobre os caminhos que precisam ser percorridos. E Bauru chega aos seus 130 anos diante de importantes desafios que exigirão diálogo, planejamento e capacidade de construção coletiva.

Entre eles está a atualização dos instrumentos que orientarão o desenvolvimento urbano nas próximas décadas. O novo Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo representam oportunidades para organizar o crescimento da cidade, promover segurança jurídica, estimular investimentos e garantir uma ocupação urbana equilibrada. São decisões que ultrapassam governos e impactam diretamente a qualidade de vida das futuras gerações.

Outro tema que permanece exigindo atenção é a situação financeira da Cohab. Trata-se de uma questão complexa, acumulada ao longo dos anos, mas que demanda soluções responsáveis e sustentáveis, capazes de preservar o interesse público e minimizar seus impactos sobre as finanças municipais.

Igualmente relevante é o desafio relacionado ao equilíbrio atuarial e financeiro da Funprev. O envelhecimento da população e as transformações demográficas impõem pressões crescentes aos regimes próprios de previdência em todo o país. Em Bauru, a busca por alternativas que garantam a sustentabilidade do sistema e a segurança dos servidores deve permanecer entre as prioridades da gestão pública.

Ao lado dessas questões estruturais, permanece a necessidade de avançar nos indicadores sociais. Uma cidade verdadeiramente desenvolvida não é medida apenas por sua força econômica, mas também pela qualidade da educação, da saúde, da segurança, da mobilidade urbana e pela redução das desigualdades. O crescimento precisa alcançar todas as regiões e todos os cidadãos, especialmente aqueles que mais necessitam da presença do poder público.

Os desafios são grandes, mas a história de Bauru mostra que o pessimismo jamais foi o combustível de seu desenvolvimento. Ao contrário. Sempre que colocada à prova, a cidade encontrou em sua gente a energia necessária para seguir adiante. Empresários, trabalhadores, professores, profissionais de saúde, servidores públicos, empreendedores, lideranças comunitárias e cidadãos anônimos formam o verdadeiro patrimônio bauruense.

Ao completar 130 anos, Bauru tem muito a comemorar e muito a construir. Seu futuro dependerá menos dos obstáculos que enfrenta e mais da capacidade de unir esforços para superá-los. E, se existe uma certeza que a história nos oferece, é que a força, a determinação e o talento de seu povo continuarão sendo os maiores instrumentos para transformar desafios em conquistas.

Parabéns, Bauru, pelos seus 130 anos. Que o orgulho de sua trajetória inspire a construção de um futuro ainda mais próspero, inclusivo e sustentável. Afinal, nenhuma cidade é maior que sua gente. E a gente de Bauru já provou, inúmeras vezes, ser capaz de superar qualquer desafio.