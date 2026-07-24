Gestão de riscos psicossociais: novo desafio para as organizações
A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que estabelece diretrizes sobre
segurança e saúde no trabalho no Brasil, foi alterada com a inclusão de um risco
muitas vezes invisível, mas que, durante décadas, afastou trabalhadores de suas
funções e deixou inúmeros profissionais com sequelas psicológicas e
psiquiátricas permanentes.
Por muito tempo, esse problema foi tratado com desdém por
empregadores, organizações e até mesmo pela própria legislação vigente no
país. As doenças e agravos decorrentes de fatores psicossociais relacionados
ao trabalho têm se tornado cada vez mais frequentes, produzindo consequências
graves e, em alguns casos, até trágicas.
Em termos práticos, essa mudança representa um avanço significativo,
que contribuirá para melhores condições de trabalho e, consequentemente, para
o aumento da produtividade nas organizações públicas e privadas.
O tema não é novo. Algumas organizações já adotavam, ainda que de
forma limitada, práticas que hoje são reconhecidas como medidas de mitigação
dos riscos psicossociais, mesmo antes da definição normativa. Os resultados
dessas iniciativas já demonstravam os benefícios de proporcionar aos
colaboradores condições adequadas de trabalho, operações mais seguras e
ambientes laborais saudáveis.
Além dos impactos sobre os trabalhadores, os riscos psicossociais
também afetam negativamente as operações, a produtividade e os resultados
financeiros das organizações. As lideranças organizacionais são peças-chave
nesse processo de mudança. Entretanto, antes de abordar seu papel, é
importante definir as características de uma liderança eficaz.
O verdadeiro líder não se apega ao cargo que ocupa nem ao uniforme
que o diferencia dos demais. Ele compreende que todos possuem igual
importância para o sucesso da organização e que sua visão de negócio e de
liderança vai muito além da simples figura de “chefe”. Sua força está na
capacidade de inspirar, ouvir, acolher e criar condições para que as pessoas
desempenhem suas funções com segurança, respeito e dignidade.
A nova NR-1 lança um desafio às organizações brasileiras: abandonar
práticas ultrapassadas e construir ambientes de trabalho mais humanos,
saudáveis e produtivos. Mais do que cumprir uma obrigação legal, trata-se de
reconhecer que nenhuma meta, nenhum lucro e nenhum resultado podem ser
mais importantes do que a saúde e o bem-estar das pessoas que movem a
engrenagem da produção. O futuro do trabalho exige as organizações
compreendam uma verdade simples e inegociável: quando a saúde mental é
protegida, todos ganham — trabalhadores, empresas e a sociedade. Investir no
bem-estar e na segurança dos colaboradores deixou de ser apenas uma
obrigação institucional: é uma estratégia capaz de aumentar a eficiência
operacional, fortalecer a produtividade e garantir melhores resultados financeiros
para organizações públicas e privadas.