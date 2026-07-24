A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que estabelece diretrizes sobre

segurança e saúde no trabalho no Brasil, foi alterada com a inclusão de um risco

muitas vezes invisível, mas que, durante décadas, afastou trabalhadores de suas

funções e deixou inúmeros profissionais com sequelas psicológicas e

psiquiátricas permanentes.

Por muito tempo, esse problema foi tratado com desdém por

empregadores, organizações e até mesmo pela própria legislação vigente no

país. As doenças e agravos decorrentes de fatores psicossociais relacionados

ao trabalho têm se tornado cada vez mais frequentes, produzindo consequências

graves e, em alguns casos, até trágicas.

Em termos práticos, essa mudança representa um avanço significativo,

que contribuirá para melhores condições de trabalho e, consequentemente, para

o aumento da produtividade nas organizações públicas e privadas.

O tema não é novo. Algumas organizações já adotavam, ainda que de

forma limitada, práticas que hoje são reconhecidas como medidas de mitigação

dos riscos psicossociais, mesmo antes da definição normativa. Os resultados

dessas iniciativas já demonstravam os benefícios de proporcionar aos

colaboradores condições adequadas de trabalho, operações mais seguras e

ambientes laborais saudáveis.

Além dos impactos sobre os trabalhadores, os riscos psicossociais

também afetam negativamente as operações, a produtividade e os resultados

financeiros das organizações. As lideranças organizacionais são peças-chave

nesse processo de mudança. Entretanto, antes de abordar seu papel, é

importante definir as características de uma liderança eficaz.

O verdadeiro líder não se apega ao cargo que ocupa nem ao uniforme

que o diferencia dos demais. Ele compreende que todos possuem igual

importância para o sucesso da organização e que sua visão de negócio e de

liderança vai muito além da simples figura de “chefe”. Sua força está na

capacidade de inspirar, ouvir, acolher e criar condições para que as pessoas

desempenhem suas funções com segurança, respeito e dignidade.

A nova NR-1 lança um desafio às organizações brasileiras: abandonar

práticas ultrapassadas e construir ambientes de trabalho mais humanos,

saudáveis e produtivos. Mais do que cumprir uma obrigação legal, trata-se de

reconhecer que nenhuma meta, nenhum lucro e nenhum resultado podem ser

mais importantes do que a saúde e o bem-estar das pessoas que movem a

engrenagem da produção. O futuro do trabalho exige as organizações

compreendam uma verdade simples e inegociável: quando a saúde mental é

protegida, todos ganham — trabalhadores, empresas e a sociedade. Investir no

bem-estar e na segurança dos colaboradores deixou de ser apenas uma

obrigação institucional: é uma estratégia capaz de aumentar a eficiência

operacional, fortalecer a produtividade e garantir melhores resultados financeiros

para organizações públicas e privadas.