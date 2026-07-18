O Comercial derrotou o Noroeste por 2 × 0 na tarde deste sábado (18), no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, na estreia de ambas as equipes na Copa Paulista de 2026. A vitória em Ribeirão Preto quebrou um longo tabu histórico do time da casa contra o rival de Bauru (não vencia o adversário em casa desde 1996) e deu ao Leão do Norte os primeiros três pontos no Grupo 2 do torneio estadual.

Após um primeiro tempo equilibrado e muito truncado, que terminou empatado sem gols, o Comercial voltou do vestiário disposto a mandar no jogo. Embalado pelas 23 novas contratações feitas para a disputa da competição, o time sob o comando do técnico Raphael Pereira ajustou a pontaria na etapa final. O Comercial balançou as redes duas vezes para selar o placar em 2 × 0, mantendo a consistência defensiva para segurar as investidas do Norusca até o apito final.

O resultado encerrou um incômodo tabu de 30 anos sem vitórias do Comercial diante de sua torcida em Ribeirão Preto contra a equipe bauruense (o último triunfo no Palma Travassos havia ocorrido em maio de 1996). O duelo marcou a estreia oficial das modificações que as duas comissões técnicas promoveram nos elencos. O técnico Henrique Barcellos teve dificuldades para reter o ritmo de jogo ideal após as recentes saídas de peças-chave, que deixaram o Alvirrubro emprestados para outros clubes após o fim da Série D do Brasileirão.