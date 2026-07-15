O Esporte Clube Noroeste segue reforçando o elenco para a disputa da Copa Paulista e anuncia a chegada do volante JP Galvão, 25 anos. Segundo o clube, o jogador desembarca em Bauru para agregar qualidade, intensidade e experiência ao setor de marcação, ampliando as opções da comissão técnica para a sequência da temporada.

JP chega ao Norusca após defender o Paysandu, do Pará, seu clube mais recente. Ao longo da carreira, o volante acumulou passagens por equipes tradicionais do futebol brasileiro, como Botafogo (RJ), Vasco da Gama, Guarani, Inter de Limeira e Chapecoense (SC), construindo uma trajetória marcada por participações em competições de alto nível e pelo desenvolvimento em diferentes cenários do futebol nacional.