15 de julho de 2026
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NOVA CONTRATAÇÃO

Noroeste anuncia o volante JP Galvão para a Copa Paulista

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ao longo da carreira, o volante acumulou passagens por equipes tradicionais do futebol brasileiro, como Botafogo (RJ), Vasco da Gama, Guarani, Inter de Limeira e Chapecoense (SC)
Ao longo da carreira, o volante acumulou passagens por equipes tradicionais do futebol brasileiro, como Botafogo (RJ), Vasco da Gama, Guarani, Inter de Limeira e Chapecoense (SC)

O Esporte Clube Noroeste segue reforçando o elenco para a disputa da Copa Paulista e anuncia a chegada do volante JP Galvão, 25 anos. Segundo o clube, o jogador desembarca em Bauru para agregar qualidade, intensidade e experiência ao setor de marcação, ampliando as opções da comissão técnica para a sequência da temporada.

JP chega ao Norusca após defender o Paysandu, do Pará, seu clube mais recente. Ao longo da carreira, o volante acumulou passagens por equipes tradicionais do futebol brasileiro, como Botafogo (RJ), Vasco da Gama, Guarani, Inter de Limeira e Chapecoense (SC), construindo uma trajetória marcada por participações em competições de alto nível e pelo desenvolvimento em diferentes cenários do futebol nacional.

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