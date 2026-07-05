Admito que fiquei um pouco frustrada. Embora o jogo tenha sido emocionante, com gols de Vini Júnior, com Neymar passeando pelo campo, com juiz larapiando gol do Brasil, a grande e esperada atração, prometida e anunciada por uma vidente brasileira, não aconteceu: os alienígenas não apareceram!

Para situar aqueles que não sabem do que se trata, nesta semana uma vidente brasileira, uma tal de Vó Bahiana, que é catarinense, e que se intitula terapeuta holística e sensitiva, fez uma previsão ousada: aconteceria

uma abdução em massa durante um jogo da seleção brasileira.

Admito que não me inteirei exatamente, mas parece que os aliens levariam todos os jogadores brasileiros ou parte deles, bem como cerca de 700 pessoas da plateia.