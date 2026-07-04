A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), vai abrir o cadastro para a oitava etapa de castração gratuita de animais no Programa 'Amigo Caramelo', no Jardim Vânia Maria. As inscrições serão presenciais, de segunda-feira (6) a quarta-feira (8), das 8h às 13h, no ginásio Izaat Muhamed Saadhe, conhecido como 'Azulão', que fica na rua Marieta França, quarteirão 8, ou até encerrarem as 480 vagas. Cada tutor poderá fazer o cadastro de até cinco animais.
As castrações são para cães e gatos, machos e fêmeas, e serão realizadas de 13 a 15 de julho, em uma unidade móvel no ginásio Izaat Muhamed Saadhe. Além da castração, os animais receberão um microchip.
Os tutores devem ser, obrigatoriamente, pessoas com 18 anos ou mais, e ao fazer o cadastro, receberão as orientações para a consulta e cirurgia. As orientações são ainda para o pós-operatório, com recuperação estimada em dez dias. Os animais deverão estar em jejum de comida e água por, pelo menos, oito horas antes da castração, para reduzir os riscos de complicações. Os documentos obrigatórios para o cadastro são um documento oficial com foto e comprovante de residência. Para participar, é obrigatório que o tutor do animal seja morador de Bauru.
Na última etapa, em maio, na Vila Santa Luzia, as castrações de animais que estavam previstas no último dia foram adiadas por conta da chuva. As castrações destes animais serão realizadas na etapa de julho. A pasta vai informar os tutores sobre a data da castração, sem a necessidade de novo cadastro do animal.
PROGRAMA
O Programa 'Amigo Caramelo' foi criado para melhorar as ações da causa animal e ampliar as castrações em Bauru, permitindo um melhor controle da população de cães e gatos do município. Ao todo, serão realizadas até 4.000 consultas e 3.000 castrações, sendo 2.000 castrações em cães e outras 1.000 castrações em gatos, tanto machos quanto fêmeas.
A primeira etapa foi realizada em setembro do ano passado, no Parque Vitória Régia. A segunda etapa foi realizada em outubro, no Centro de Esportes Unificados, o CEU das Artes. Já a terceira etapa foi entre o final de outubro e novembro, no Recinto Mello Moraes, e a quarta etapa foi em dezembro, no Recinto Mello Moraes. A quinta etapa foi em janeiro, no Nova Esperança, a sexta etapa foi em abril, na Vila São Paulo, e a sétima etapa foi em maio, na Vila Santa Luzia. Além destas, uma etapa foi realizada em dezembro no Distrito de Tibiriçá.
Uma empresa foi contratada para realizar o serviço, por licitação, usando um veículo que já pertence ao município como clínica para as consultas, enquanto a própria empresa fornece a unidade móvel onde acontecem as castrações dos cães e gatos. O valor do contrato é de R$ 1.077.500,00, com R$ 751.659,00 de recursos próprios do município, e R$ 325.841,00 de emenda parlamentar do ex-deputado federal Rodrigo Agostinho, com validade de um ano.
As castrações com o Castramóvel no Programa 'Amigo Caramelo' complementam o serviço já realizado na Semab, em que clínicas veterinárias particulares são contratadas, também por licitação, para a castração de cães e gatos de pessoas em situação de vulnerabilidade social, dentro do Programa de Controle Ético da População Canina e Felina do Município, que foi ampliado no primeiro governo da prefeita Suéllen Rosim.