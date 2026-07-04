A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), vai abrir o cadastro para a oitava etapa de castração gratuita de animais no Programa 'Amigo Caramelo', no Jardim Vânia Maria. As inscrições serão presenciais, de segunda-feira (6) a quarta-feira (8), das 8h às 13h, no ginásio Izaat Muhamed Saadhe, conhecido como 'Azulão', que fica na rua Marieta França, quarteirão 8, ou até encerrarem as 480 vagas. Cada tutor poderá fazer o cadastro de até cinco animais.

As castrações são para cães e gatos, machos e fêmeas, e serão realizadas de 13 a 15 de julho, em uma unidade móvel no ginásio Izaat Muhamed Saadhe. Além da castração, os animais receberão um microchip.

Os tutores devem ser, obrigatoriamente, pessoas com 18 anos ou mais, e ao fazer o cadastro, receberão as orientações para a consulta e cirurgia. As orientações são ainda para o pós-operatório, com recuperação estimada em dez dias. Os animais deverão estar em jejum de comida e água por, pelo menos, oito horas antes da castração, para reduzir os riscos de complicações. Os documentos obrigatórios para o cadastro são um documento oficial com foto e comprovante de residência. Para participar, é obrigatório que o tutor do animal seja morador de Bauru.