Barra Bonita - Um motociclista de 55 anos foi encontrado sem vida, no início da manhã desta segunda-feira (29), caído ao lado de sua motocicleta, próximo a uma área de mata na avenida Arthur Balsi, na entrada de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru). Segundo a polícia, tudo indica que ele tenha batido em uma árvore. A ocorrência foi registrada como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil.
Segundo o registro policial, por volta das 5h, a Polícia Militar (PM) recebeu informação sobre a localização de um corpo no local, que fica nas imediações do parque ecológico. Quando os policiais chegaram, encontraram Manoel dos Santos Barreto caído ao lado de sua moto, uma Honda CG 150.
O delegado plantonista foi até o local e apurou preliminarmente que a vítima caiu e não resistiu aos graves ferimentos após colidir com uma árvore. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Jaú para realização de exame necroscópico.