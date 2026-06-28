Controlar a temperatura do corpo no inverno exige mais do coração. A afirmação vale para todos, mas aqueles com comorbidades cardiovasculares são mais suscetíveis a infarto e AVC (Acidente Vascular Cerebral) nos dias frios.

O Instituto Nacional de Cardiologia estima que as ocorrências de infarto podem aumentar em até 30%, principalmente em temperaturas abaixo de 14°C. Pessoas de 75 a 84 anos e aquelas que já apresentam doenças relacionadas ao coração são as mais vulneráveis. Os índices de AVC crescem até 20% no período. A temperatura não é a causa direta, mas pode potencializar esses problemas.

Segundo Fernando Ribas, médico cardiologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, esses episódios se tornam mais frequentes no inverno porque o organismo responde à queda brusca de temperatura. Ocorre a vasoconstrição - quando o corpo contrai os vasos sanguíneos para reter calor - e sobrecarrega o coração.