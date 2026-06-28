Enquanto o carro voador desenvolvido pela Eve, da Embraer, ainda não tem autorização para entrar em operação, a fabricante prevê avanço nos testes nos próximos meses, e a Revo, empresa que já tem pedidos da aeronave, prepara as rotas e o sistema que serão usados nos voos do eVtol (sigla para veículos elétricos de pouso e decolagem vertical).

A Revo, que atua com voos de helicópteros, quer ser capaz de operar os eVtols da Eve nos próximos 18 meses, segundo o CEO da empresa, João Welsh. Isso não significa, no entanto, que o veículo decolará já no próximo ano.

O executivo diz que isso dependerá da entrega das aeronaves, que, por sua vez, só será feita depois que a Eve obtiver a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em 2025, a Revo assinou contrato para a aquisição de 50 aeronaves da Eve.