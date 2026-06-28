O anúncio recente de que tanto a OpenAI quanto a Anthropic preparam a primeira oferta pública de ações traz a corrida da inteligência artificial a uma nova fase.

Em vez de uma disputa por quem tem o melhor modelo de IA, a briga agora também é para mostrar aos investidores quem é capaz de sustentar um negócio lucrativo.

E, na hora de fazer essa conta, segundo especialistas do mercado, um elemento entre tantos deve ganhar relevância: o resultado com clientes corporativos, critério que coloca na arena dois modelos de negócios distintos.