Você conhece as praias calmas e de belezas naturais no Sul da Bahia? Localizada no extremo sul do estado, a cidade de Prado, na Costa das Baleias, desponta como um verdadeiro convite ao descanso e à conexão com a natureza. Com águas mornas, falésias coloridas e longas faixas de areia praticamente intocadas, o destino reúne cenários ideais para quem busca tranquilidade, longe do agito dos grandes centros turísticos.

Além da beleza natural, Prado também se destaca pelo clima acolhedor e pela hospitalidade de seus moradores, que preservam tradições e valorizam a cultura local.

A gastronomia é outro ponto forte, com restaurantes que oferecem desde pratos típicos baianos até frutos do mar frescos, preparados com sabores marcantes que traduzem a essência da região.