Você conhece as praias calmas e de belezas naturais no Sul da Bahia? Localizada no extremo sul do estado, a cidade de Prado, na Costa das Baleias, desponta como um verdadeiro convite ao descanso e à conexão com a natureza. Com águas mornas, falésias coloridas e longas faixas de areia praticamente intocadas, o destino reúne cenários ideais para quem busca tranquilidade, longe do agito dos grandes centros turísticos.
Além da beleza natural, Prado também se destaca pelo clima acolhedor e pela hospitalidade de seus moradores, que preservam tradições e valorizam a cultura local.
A gastronomia é outro ponto forte, com restaurantes que oferecem desde pratos típicos baianos até frutos do mar frescos, preparados com sabores marcantes que traduzem a essência da região.
Além das praias paradisíacas, Prado oferece uma série de experiências que encantam visitantes de todas as idades. Um dos destaques é o passeio de barco para observação das baleias jubarte, que visitam o litoral baiano entre os meses de julho e novembro.
O espetáculo desses gigantes do mar em seu habitat natural transforma a viagem em um momento único e memorável, reforçando o contato direto com a biodiversidade da região.
Para quem gosta de explorar a cultura local, o Beco das Garrafas é parada obrigatória. Colorido e cheio de personalidade, o espaço reúne bares, lojinhas e intervenções artísticas que traduzem o charme e a criatividade de Prado.
Já as praias mais afastadas, como Cumuruxatiba e Corumbau, podem ser acessadas em passeios de um dia e completam o roteiro com cenários ainda mais preservados e exclusivos.
Para aproveitar tudo isso com conforto e praticidade, a Pousada Casa de Maria se consolida como uma opção de hospedagem diferenciada para quem busca charme e atendimento personalizado.
Localizada a apenas 250 metros da praia de Novo Prado e a cerca de 600 metros do centro da cidade, a pousada garante fácil acesso às principais atrações, sem abrir mão do clima intimista que define sua proposta.
Belezas naturais
Prado (BA) é um verdadeiro tesouro localizado no extremo sul da Bahia, na chamada Costa da Baleia. O destino é a porta de entrada perfeita para quem busca tranquilidade, mar morno e um contato autêntico com a natureza, fugindo do agito dos grandes centros turísticos. O município possui mais de 80 km de litoral, recortado por extensas faixas de areia, coqueirais e falésias coloridas que marcam a paisagem.
Praia do Centro/Novo Prado: De águas calmas e excelente infraestrutura, é ótima para relaxar e indicada para famílias.
Praia da Paixão: Muito bela, conta com boas barracas e um visual impactante com falésias.
Praia do Tororão: Cenário rústico e um dos cartões-postais da região, ideal para quem gosta de falésias e até surfe.
Praia de Guaratiba: Áreas de areia larga, muito tranquila e com uma lagoa natural belíssima em seu entorno.
Praia de Japara Grande: Praticamente deserta e com natureza preservada, perfeita para quem busca isolamento total.
Aberta temporada de observação das baleias-jubarte
Foi aberta este mês a temporada observação de baleias-jubarte no litoral baiano. A iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), em parceria com a Barco Show Eventos, a Marinha do Brasil e o Projeto Baleia Jubarte, marca o início de uma série de ações voltadas à qualificação dos profissionais que atuam na atividade turística ligada ao avistamento dos animais.
O lançamento foi marcado pelo início do curso "Qualificação do Turismo de Observação de Baleias", que capacitará operadores náuticos, empresários, guias, gestores públicos e demais profissionais do trade turístico. A formação abordará temas como segurança no mar, legislação ambiental, boas práticas para observação de cetáceos, interpretação de indicadores climáticos e atendimento ao visitante.
Após a etapa inicial em Salvador, a capacitação seguirá até julho, para outros cinco destinos baianos reconhecidos pela atividade: Caravelas, Porto Seguro, Itacaré, Morro de São Paulo e Praia do Forte, onde será realizado o encerramento do projeto, no Espaço Baleia Jubarte.
A Bahia concentra um dos principais corredores de passagem das baleias-jubarte no Brasil, registrando a maior concentração desses mamíferos marinhos no país durante a temporada. Todos os anos, os animais migram das águas geladas da Antártida para o litoral brasileiro em busca de águas mais quentes para reprodução e nascimento dos filhotes.
Para que o turismo de observação de baleias seja sustentável, ele precisa ser positivo tanto para os animais quanto para as pessoas.
Além do aspecto ambiental, a temporada representa uma oportunidade para impulsionar o turismo e a economia em um período tradicionalmente considerado de baixa estação, beneficiando hotéis, restaurantes, operadoras de turismo e serviços náuticos em diferentes regiões do litoral.
"O turista busca cada vez mais experiências autênticas e conectadas à natureza. O avistamento de baleias proporciona exatamente isso: um contato único com a vida marinha, de forma sustentável e responsável. É uma atividade que fortalece o destino Bahia e encanta visitantes do Brasil e do exterior", destacou Rogério Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-Ba).
O presidente da Barco Show Eventos, Hugo Leonardo Assis, Leonardo Assis, apresentou um número importante sobre o impacto econômico dessa atividade turística no Litoral Norte. "Dados de 2023 apontam que a atividade movimentou R$ 4,4 milhões diretamente e mais de R$ 9 milhões de forma indireta em Praia do Forte, demonstrando o potencial econômico do turismo de observação de baleias para os destinos baianos".
Aventuras
Abrolhos
Reserve o segundo dia para uma experiência única no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Partindo de Prado, os passeios de barco levam a um dos melhores pontos de mergulho do mundo, com águas quentes, transparentes e repletas de vida marinha.
De julho a novembro, o arquipélago se torna palco da migração das baleias jubarte, um espetáculo que pode ser observado durante a navegação. Além do mergulho, é possível contemplar formações de corais raras e a diversidade de peixes que habitam a região.
Trilha no Monte Pascoal
Para fechar o roteiro com um toque de natureza e cultura, visite o Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal.
A trilha até o topo revela paisagens deslumbrantes da Mata Atlântica e aproxima o visitante da história local, especialmente da comunidade indígena Pataxó, que preserva tradições e compartilha saberes com os turistas.
As trilhas são bem sinalizadas e conduzidas por guias, tornando a atividade segura para famílias. A caminhada é uma ótima forma de se desconectar e aproveitar o contato direto com a natureza.
O que fazer e gastronomia
Centro Histórico: Mantém um ar nostálgico de cidade do interior com ruas de paralelepípedo e construções coloniais. É onde fica a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação.
Beco das Garrafas: O grande polo gastronômico da cidade. Fica no centro e reúne casinhas coloridas, música ao vivo e restaurantes premiados que servem o melhor da culinária baiana e frutos do mar.
Passeios de Barco: A cidade fica muito próxima a Caravelas, de onde partem as expedições para o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, um dos melhores pontos de mergulho do Brasil.
Como chegar: O aeroporto mais próximo fica em Porto Seguro, localizado a cerca de 200 km ao norte de Prado.