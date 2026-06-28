O mercado imobiliário de Bauru vive um momento de transformação impulsionado pela crescente procura por casas de perfil econômico, uma tendência no Interior do Estado. Dados da Pesquisa do Mercado Imobiliário de Bauru, elaborada pelo Secovi-SP em parceria com a Brain Inteligência Estratégica e apresentados na última semana pela diretoria regional da entidade, mostram que o segmento horizontal passou a desempenhar papel de destaque no setor e deve consolidar sua expansão nos próximos anos.

Diante da relevância deste movimento, que ganhou tração no contexto de pós-pandemia, o estudo passou a monitorar o mercado horizontal formado por casas construídas dentro de empreendimentos residenciais lançados por construtoras. Os números revelam uma mudança importante no comportamento do mercado: em 2025, foram lançadas 1.097 unidades horizontais, volume superior ao registrado pelo segmento vertical, que contabilizou 1.010 apartamentos lançados no mesmo período.

O desempenho das vendas acompanhou essa tendência. Ao longo do ano, foram comercializadas 1.045 casas e 1.096 apartamentos, movimentando, juntos, R$ 789 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV).