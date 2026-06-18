Um motociclista, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi socorrido após sofrer ferimentos em um acidente ocorrido no começo da tarde desta quinta-feira (18), na avenida Nações Unidas, em frente à Praça da Paz, em Bauru. Duas ambulâncias do Samu foram direcionadas para o local para efetuar o resgate. Uma delas se posicionou para controlar o trânsito e poder realizar o socorro médico com segurança.

Informações preliminares apontam que o condutor caiu da moto após chocar-se com um ônibus circular. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Central. O registro policial ainda será realizado no fim do dia.