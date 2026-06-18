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TRÂNSITO CAÓTICO

Motociclista é socorrido em frente à Praça da Paz, em Bauru

Por Laura Reis e Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira
O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira

Um motociclista, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi socorrido após sofrer ferimentos em um acidente ocorrido no começo da tarde desta quinta-feira (18), na avenida Nações Unidas, em frente à Praça da Paz, em Bauru. Duas ambulâncias do Samu foram direcionadas para o local para efetuar o resgate. Uma delas se posicionou para controlar o trânsito e poder realizar o socorro médico com segurança.

Informações preliminares apontam que o condutor caiu da moto após chocar-se com um ônibus circular. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Central. O registro policial ainda será realizado no fim do dia.

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