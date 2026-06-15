O produtor audiovisual e diretor criativo Alex Viegas, ligado à cidade de Bauru, alcançou mais um importante reconhecimento internacional com seu trabalho autoral no audiovisual. No dia 16 de maio, Viegas esteve presente em Reims, na França, durante a cerimônia anual do RED Movie Awards, onde seu videoclipe de ficção científica “Lunther – Stone by Stone” figurou entre os 8 finalistas internacionais da categoria Best Visual Effects.
A conquista marca mais um capítulo da trajetória do produtor, que desde 2025 acumula reconhecimentos em festivais internacionais, incluindo prêmios em Londres, Índia e Cannes. Produzida de forma independente, sem o suporte de grandes estúdios ou orçamentos milionários, a obra chamou atenção pelo universo visual, pela construção de personagens e pelo uso criativo de tecnologias de Inteligência Artificial aplicadas ao cinema, à música e aos efeitos visuais.
“Foi um orgulho enorme levar o nome do Brasil entre os 8 melhores finalistas do mundo. A maior parte das obras que concorrem em grandes festivais desse porte é produzida com orçamentos milionários, suporte de grandes estúdios, editais públicos e equipes gigantescas. Chegar a um evento desse nível com uma obra totalmente independente foi uma conquista gigantesca e uma experiência inesquecível”, afirma Alex Viegas.
O RED Movie Awards reuniu nomes da indústria internacional do cinema, incluindo os atores Kevin McNally e Lee Arenberg, conhecidos mundialmente por seus trabalhos na franquia “Piratas do Caribe”. Para Viegas, ter sua obra avaliada em um ambiente com profissionais ligados a Hollywood representa uma validação importante para a produção audiovisual independente brasileira. Antes da indicação no RED Movie Awards, “Lunther – Stone by Stone” já havia vencido a categoria de Melhores Efeitos Visuais no World Film Festival – Remember the Future, em Cannes. Segundo o produtor, o reconhecimento em Cannes foi decisivo para ampliar a visibilidade internacional do projeto.
“Lancei o videoclipe no Halloween de 2025. Inscrever o projeto em Cannes foi uma experiência extraordinária, porque o trabalho foi avaliado por um júri técnico de altíssimo nível, com profissionais renomados da indústria global. Conquistar o prêmio de Melhores Efeitos Visuais chancelou o projeto e abriu portas para novas oportunidades internacionais”, explica.
Além de “Lunther – Stone by Stone”, Alex Viegas também foi premiado anteriormente com o videoclipe “In the Shadows”, vencedor do prêmio do público no Lift-Off Network, realizado no Pinewood Studios, em Londres. A mesma obra também conquistou o prêmio de Melhor Videoclipe Internacional no Chalachitra International Film Festival, na Índia.
A relação de Viegas com o universo visual vem desde a infância. Nascido em Umuarama, no Paraná, ele se mudou ainda criança para Bauru, cidade que adotou como lar. Desde cedo, demonstrava interesse por desenho, música, narrativa e cinema. Entre suas principais referências estão produções de ficção científica e fantasia dos anos 1980 e 1990, especialmente filmes de diretores como Steven Spielberg e George Lucas.
“Eu sempre fui fascinado por suspense, ficção científica e efeitos especiais. Assistia às cenas várias vezes tentando entender como aquilo era feito. Durante a pandemia, decidi me aprofundar em tecnologia e passei a dominar ferramentas de Inteligência Artificial. Foi essa tecnologia que me permitiu tirar do papel projetos pessoais que estavam guardados há mais de 30 anos”, conta.
No caso de “Lunther – Stone by Stone”, Alex explica que o processo de criação começou de forma analógica. Antes de utilizar ferramentas digitais, ele desenhou no papel as principais cenas, personagens e composições visuais. Somente depois iniciou a transição para plataformas de geração de imagem, animação, edição e finalização.
O personagem Lunther é o grande vilão da saga de ficção científica “The Sower”, universo autoral criado por Viegas. A proposta do projeto é construir uma narrativa visual e musical que mistura ficção científica, simbolismo, conflitos cósmicos, espiritualidade e reflexões sobre a existência humana. “O processo é rigoroso. Eu desenho as cenas principais, defino a composição e depois começo a desenvolver as imagens e sequências. É um trabalho longo e exaustivo, que envolve centenas de cenas, muitas delas descartadas até chegar ao resultado final”, detalha.
Além da direção criativa e dos efeitos visuais, Alex também assina a trilha sonora original da obra. A música “Stone by Stone” foi composta por ele especialmente para traduzir a atmosfera do personagem Lunther. Segundo o artista, foram criadas e analisadas mais de 260 versões musicais até chegar ao arranjo final. “Eu queria criar um vilão vaidoso, sarcástico, mas profundamente sombrio. A trilha precisava carregar essa personalidade. Toda a produção visual, o desenvolvimento dos personagens e as trilhas sonoras autorais são realizados pelo meu próprio estúdio, a Bryan Stenler Studios”, afirma.
A Bryan Stenler Studios é o estúdio criativo fundado por Alex Viegas, voltado à produção de conteúdos cinematográficos premium para marcas, artistas, profissionais liberais e projetos autorais. O estúdio combina audiovisual, storytelling, modelos virtuais, música eletrônica, branding e experiências visuais.
Para Alex, a conquista internacional tem também um significado importante para Bauru e para outros artistas independentes do interior do Brasil. “Eu me orgulho muito de levar o nome de Bauru para palcos internacionais onde, predominantemente, estão membros da elite criativa mundial. Essas conquistas representam uma quebra de paradigma enorme. A tecnologia está democratizando o acesso e dando voz a realizadores independentes que, antes, só conseguiriam esse alcance com investimentos massivos. Que isso sirva de inspiração para outros talentos mostrarem seus trabalhos”, conclui.
Informações técnicas
Obra: Lunther – Stone by Stone
Direção criativa: Alex Viegas
Categoria: Ficção científica / Efeitos Visuais / VFX
Trilha sonora original: Lunther – Stone by Stone
Spotify: https://open.spotify.com/intl-pt/track/2w6SaHQensR16tmRCKxyJ2?si=51178416616842d3
Produção: Bryan Stenler Studios
Site: https://www.bryanstenler.com.br/
Instagram: https://www.instagram.com/alexviegas.oficial/