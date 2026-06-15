O produtor audiovisual e diretor criativo Alex Viegas, ligado à cidade de Bauru, alcançou mais um importante reconhecimento internacional com seu trabalho autoral no audiovisual. No dia 16 de maio, Viegas esteve presente em Reims, na França, durante a cerimônia anual do RED Movie Awards, onde seu videoclipe de ficção científica “Lunther – Stone by Stone” figurou entre os 8 finalistas internacionais da categoria Best Visual Effects.

A conquista marca mais um capítulo da trajetória do produtor, que desde 2025 acumula reconhecimentos em festivais internacionais, incluindo prêmios em Londres, Índia e Cannes. Produzida de forma independente, sem o suporte de grandes estúdios ou orçamentos milionários, a obra chamou atenção pelo universo visual, pela construção de personagens e pelo uso criativo de tecnologias de Inteligência Artificial aplicadas ao cinema, à música e aos efeitos visuais.

“Foi um orgulho enorme levar o nome do Brasil entre os 8 melhores finalistas do mundo. A maior parte das obras que concorrem em grandes festivais desse porte é produzida com orçamentos milionários, suporte de grandes estúdios, editais públicos e equipes gigantescas. Chegar a um evento desse nível com uma obra totalmente independente foi uma conquista gigantesca e uma experiência inesquecível”, afirma Alex Viegas.