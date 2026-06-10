Dois acidentes de trânsito envolvendo motociclistas, registrados quase simultaneamente na manhã desta quarta-feira (10), em Bauru, mobilizaram equipes do Samu, que socorreram as vítimas e as encaminharam com ferimentos ao Pronto-Socorro Central.

Um dos envolvidos trafegava pela quadra 19 da avenida Castelo Branco, no sentido bairro-Centro. Por motivos ainda a serem apurados, ele foi ao solo e se feriu. O outro acidente com motociclista ferido ocorreu na Nações Norte, na região da avenida Nuno de Assis.

O trânsito nos dois trechos ficou lento devido ao excesso de veículos, mas também por causa dos olhares curiosos de outros motoristas.