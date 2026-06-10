11 de junho de 2026
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TRÂNSITO CAÓTICO

Motociclistas são socorridos em dois acidentes distintos em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Os atendimentos do Samu ocorreram quase simultaneamente nesta manhã de quarta-feira (10)
Os atendimentos do Samu ocorreram quase simultaneamente nesta manhã de quarta-feira (10)

Dois acidentes de trânsito envolvendo motociclistas, registrados quase simultaneamente na manhã desta quarta-feira (10), em Bauru, mobilizaram equipes do Samu, que socorreram as vítimas e as encaminharam com ferimentos ao Pronto-Socorro Central.

Um dos envolvidos trafegava pela quadra 19 da avenida Castelo Branco, no sentido bairro-Centro. Por motivos ainda a serem apurados, ele foi ao solo e se feriu. O outro acidente com motociclista ferido ocorreu na Nações Norte, na região da avenida Nuno de Assis.

O trânsito nos dois trechos ficou lento devido ao excesso de veículos, mas também por causa dos olhares curiosos de outros motoristas.

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