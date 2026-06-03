A tradição de Corpus Christi voltará a colorir as ruas do Centro de Bauru nesta quinta-feira (4), reunindo fiéis, voluntários e comunidades paroquiais na confecção dos tradicionais tapetes ornamentais que marcam uma das mais importantes celebrações da Igreja Católica. A programação deve atrair grande público e provocar alterações no trânsito em algumas vias da região central ao longo do dia.

Marcada para ter início às 16h30, a missa campal na Paróquia Santa Teresinha será presidida pelo bispo diocesano dom Rubens Sevilha e contará com a presença de padres de todas as paróquias de Bauru. Após a comunhão, os fiéis sairão em procissão por um trajeto de cerca de um quilômetro de extensão, passando pelas vias ornamentadas, símbolo da celebração de Corpus Christi.

Para a confecção dos tradicionais tapetes com pó de serra, borra de café, cascas de ovos e outros materiais semelhantes, algumas ruas do Centro estarão interditadas das 4h30 às 19h30: rua Sete de Setembro, quarteirões 9 ao 13; rua Gustavo Maciel, quarteirões 9 ao 13; e Praça Rui Barbosa, quarteirão 1. Após a missa campal, haverá a procissão com o Santíssimo Sacramento por volta das 17h30 até a Catedral do Divino Espírito Santo, localizada na Praça Rui Barbosa, onde será realizada a bênção do Santíssimo Sacramento. A expectativa é que a solenidade seja encerrada por volta das 19h. O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb e a Polícia Militar estarão presentes para garantir a segurança de todos.