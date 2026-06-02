Apresentando uma estrutura moderna e unificada, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) inaugurou nesta terça-feira (2) as novas instalações do Fórum Trabalhista de Bauru. A entrega do prédio integra as comemorações dos 40 anos de atuação do TRT-15 no município e passa a concentrar em um único espaço toda a estrutura das quatro Varas do Trabalho da cidade.

A cerimônia contou com a presença da presidente do TRT-15, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, do juiz diretor do Fórum Trabalhista de Bauru, Sandro Valério Bodo, da prefeita Suéllen Rosim e do presidente da Câmara Municipal, Markinho Souza, além de magistrados e servidores. Localizado na rua Xingu, 4-44, no bairro Higienópolis, o novo Fórum Trabalhista possui área construída de 2.361,94 metros quadrados e foi projetado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 70/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). O objetivo é oferecer melhores condições de atendimento ao público, acessibilidade e maior eficiência na prestação jurisdicional.

Durante a solenidade, a presidente do TRT-15 destacou a importância histórica da presença da Justiça do Trabalho no interior paulista. Segundo ela, celebrar os 40 anos da instituição em Bauru significa reconhecer uma trajetória marcada pela aproximação da Justiça com o cidadão, pela interiorização da prestação jurisdicional e pelo fortalecimento do desenvolvimento econômico e social da região. “A cidade de Bauru simboliza essa vocação de aproximar a Justiça do cidadão. Que estas novas instalações sejam um instrumento de promoção social, valorização do trabalho humano, desenvolvimento econômico e fortalecimento da cidadania”, afirmou.