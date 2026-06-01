Lençóis Paulista - O município de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) registrou uma morte causada por febre amarela. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (1), mas o óbito ocorreu em abril e, desde estão, estava sob investigação.

A vítima é um homem, que não teve a identidade revelada. Em nota, a Prefeitura de Lençóis Paulista informou que a morte pela doença foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde e que novas informações serão divulgadas em breve.

"A informação chegou ao município nesta tarde e está sendo devidamente apurada", diz a administração. "Amanhã (terça), uma equipe da Vigilância Epidemiológica do Estado virá à cidade para realizar avaliação técnica e prestar mais esclarecimentos".