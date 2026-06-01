Lençóis Paulista - O município de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) registrou uma morte causada por febre amarela. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (1), mas o óbito ocorreu em abril e, desde estão, estava sob investigação.
A vítima é um homem, que não teve a identidade revelada. Em nota, a Prefeitura de Lençóis Paulista informou que a morte pela doença foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde e que novas informações serão divulgadas em breve.
"A informação chegou ao município nesta tarde e está sendo devidamente apurada", diz a administração. "Amanhã (terça), uma equipe da Vigilância Epidemiológica do Estado virá à cidade para realizar avaliação técnica e prestar mais esclarecimentos".
Neste ano, até o final de maio, o estado de São Paulo havia registrado cinco mortes por febre amarela. Todos os pacientes não tinham histórico de vacinação.
A Pasta Estadual orienta as secretarias municipais de saúde a facilitar o acesso à vacina, sem necessidade de agendamento prévio, e a reforçar a busca ativa de pessoas não imunizadas.
A prioridade é alcançar moradores de áreas rurais, regiões de mata, entorno de parques e unidades de conservação, trabalhadores rurais, turistas e pessoas com deslocamento frequente para locais com risco de transmissão.
Pessoas que receberam a dose fracionada da vacina contra a febre amarela em 2018 devem receber uma nova dose completa, especialmente aquelas que residem ou irão se deslocar para regiões com circulação comprovada do vírus.
A vacinação é a principal forma de prevenção contra a febre amarela. A doença é transmitida por mosquitos em áreas silvestres. Não há transmissão direta entre pessoas nem de macacos para humanos.
Sintomas da febre amarela
Os sintomas iniciais da febre amarela incluem febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza.
Transmissão
A febre amarela é transmitida por mosquitos infectados pelo vírus e possui dois ciclos de transmissão: silvestre e urbano. No ciclo silvestre, os principais vetores são mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes.
Os primatas não humanos atuam como hospedeiros amplificadores do vírus e também são vítimas da doença, assim como os seres humanos, considerados hospedeiros acidentais nesse ciclo.
No ciclo urbano, a transmissão ocorre pelo mosquito Aedes aegypti, caso esteja infectado. Não há registro de febre amarela urbana no Brasil desde 1942.
Quem deve se vacinar?
A vacina contra a febre amarela é gratuita e integra o calendário de rotina. O esquema vacinal recomendado é:
Crianças: uma dose aos 9 meses e reforço aos 4 anos;
Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos 5 anos: devem receber reforço;
Pessoas de 5 a 59 anos não vacinadas: dose única;
Pessoas vacinadas com dose fracionada em 2018: devem verificar a necessidade de atualização da caderneta.
Dúvidas sobre vacinação?
O Governo de SP criou o portal "Vacina 100 Dúvidas", com respostas para as perguntas mais frequentes sobre vacinação feitas nos buscadores da internet.
A ferramenta esclarece dúvidas sobre efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e os riscos da não imunização. O acesso está disponível em: www.vacina100duvidas.sp.gov.br