Na história do balé, o espelho ocupa uma posição silenciosa e, ao mesmo tempo, decisiva. Ele não é apenas um objeto utilitário destinado à correção do gesto ou à precisão técnica; constitui um território de passagem. É diante dele que o corpo deixa de pertencer exclusivamente à esfera privada e inicia sua transformação em linguagem, personagem e narrativa. Entre a intimidade do preparo e a exposição pública da cena existe esse instante particular: o momento em que a bailarina se vê e, ao mesmo tempo, passa a construir aquilo que será vista pelos outros.

Não por acaso, obras fundamentais do imaginário da dança parecem gravitar em torno dessa ideia de transição. Em O Lago dos Cisnes, a duplicidade entre Odette e Odile faz do corpo um campo de tensão entre identidade e representação; em A Bela Adormecida, a passagem entre tempos e estados transforma o corpo em memória; e, mais explicitamente, em narrativas como Coppélia, o jogo entre realidade, ilusão e construção de personagens aproxima-se da lógica do reflexo — aquilo que se vê e aquilo que se imagina ver. O espelho, real ou metafórico, torna-se o lugar onde o gesto cotidiano se converte em acontecimento cênico.

É precisamente essa condição que organiza a mostra dedicada à bailarina Dalva Corrêa, responsável pelo histórico Balé Vitória Régia, em Bauru. Mais do que reconstruir uma trajetória biográfica marcada por reconhecimento nacional e internacional, a exposição investiga a delicada fronteira entre vida e representação, entre a mulher, a artista e o corpo que, ao longo de décadas, tornou-se depositário de memórias, afetos e histórias.