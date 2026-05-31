O Casa Paulista, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), abrirá nesta segunda-feira (1) inscrições para sorteio de 418 moradias da Companhia na Região Administrativa de Bauru. As unidades, com obras já em andamento, estão distribuídas em cinco municípios e fazem parte das 13 mil anunciadas para sorteio em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, em fevereiro deste ano. Serão beneficiadas as cidades de Balbinos (16), Bocaina (82), Duartina (109), Piratininga (48) e Sabino (163).

Estão em construção, ao todo, 489 moradias da CDHU na região, sendo 71 destinadas ao Programa Moradia Segura, voltado para os policiais, e 418 para o sorteio público. Outros blocos de unidades serão divulgados gradativamente. As inscrições vão até o dia 10 de junho e estarão disponíveis, assim como os editais com informações sobre cada processo seletivo, no site da CDHU.

Podem se inscrever famílias que moram ou trabalham há, no mínimo, cinco anos nos municípios com inscrições abertas e que possuem renda de 1 a 10 salários mínimos. As moradias são distribuídas em grupos formados por policiais (4% do número total de moradias), deficientes (7%), idosos (5%) e demanda geral de inscritos, conforme a legislação vigente da Companhia.