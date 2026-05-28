A Revista Canal realizou, na noite de terça (26), a cerimônia de lançamento do Volume 06 da Revista Canal Bauru, que traz diversos conteúdos sobre empreendedorismo, marcas, negócios e histórias inspiradoras que movimentam Bauru e região.

O evento, que ocorreu no Ravih Rooftop, contou com a presença de empresários, parceiros e convidados, em um momento de celebração e valorização dos profissionais e das empresas do município, um dos maiores polos econômicos do Centro-Oeste Paulista.

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