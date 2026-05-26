Na história do balé, o espelho ocupa uma posição silenciosa e, ao mesmo tempo, decisiva. Ele não é apenas um objeto utilitário destinado à correção do gesto ou à precisão técnica; constitui um território de passagem. É diante dele que o corpo deixa de pertencer exclusivamente à esfera privada e inicia sua transformação em linguagem, personagem e narrativa. Entre a intimidade do preparo e a exposição pública da cena existe esse instante particular: o momento em que a bailarina se vê e, ao mesmo tempo, passa a construir aquilo que será vista pelos outros.

Não por acaso, obras fundamentais do imaginário da dança parecem gravitar em torno dessa ideia de transição. Em O Lago dos Cisnes, a duplicidade entre Odette e Odile faz do corpo um campo de tensão entre identidade e representação; em A Bela Adormecida, a passagem entre tempos e estados transforma o corpo em memória; e, mais explicitamente, em narrativas como Coppélia, o jogo entre realidade, ilusão e construção de personagens aproxima-se da lógica do reflexo — aquilo que se vê e aquilo que se imagina ver. O espelho, real ou metafórico, torna-se o lugar onde o gesto cotidiano se converte em acontecimento cênico.

É precisamente essa condição que organiza a mostra dedicada à bailarina Dalva Corrêa, responsável pelo histórico Balé Vitória Régia, em Bauru. Mais do que reconstruir uma trajetória biográfica marcada por reconhecimento nacional e internacional, a exposição investiga a delicada fronteira entre vida e representação, entre a mulher, a artista e o corpo que, ao longo de décadas, tornou-se depositário de memórias, afetos e histórias.

Estruturada a partir de três espaços articulados, a mostra conduz o visitante por uma espécie de percurso narrativo. Os dois primeiros ambientes funcionam como zonas de aproximação gradual, conduzindo a uma experiência de descoberta, enquanto o terceiro, mais amplo, assume o papel de síntese e expansão da narrativa construída.

Ao fundo dos primeiros espaços, uma penteadeira associada a um manequim em postura de bailarina, vestido com figurino de cena, estabelece uma imagem particularmente potente: a intimidade de um boudoir — espaço historicamente associado ao recolhimento, à preparação e ao segredo — encontra a expectativa do palco e do olhar coletivo. A penteadeira torna-se, assim, mais do que um elemento cenográfico: converte-se em um espelho simbólico, o lugar onde a intimidade começa a assumir forma pública.

Ao longo do percurso, objetos cênicos, registros pessoais, fotografias, figurinos e álbuns de família entrelaçam-se, dissolvendo fronteiras entre memória privada e construção artística. Surge então a compreensão de que o corpo da bailarina não é apenas instrumento técnico, mas uma espécie de arquivo vivo, superfície na qual o tempo grava experiências, conquistas e dores.

Essa dimensão torna-se particularmente intensa na presença de uma sapatilha ensanguentada, objeto cuja força simbólica ultrapassa sua materialidade. O artefato remete ao episódio em que Dalva realizou uma apresentação mesmo com uma vértebra fraturada, revelando aquilo que frequentemente permanece invisível ao público: a disciplina rigorosa, o esforço contínuo e os sacrifícios que sustentam a aparente leveza do gesto coreográfico.

Mas a mostra revela também uma faceta menos conhecida de Dalva Corrêa: a de inventora. Sua atuação extrapola os limites da dança para alcançar territórios da criação experimental, produzindo mecanismos e objetos destinados a ampliar atmosferas e experiências cênicas — dispositivos capazes de reproduzir sons, sugerir chuva ou criar efeitos narrativos diversos.

Entre os elementos de maior presença visual destaca-se um dragão suspenso, utilizado na montagem de Momotaro, em 1997. Flutuando no espaço expositivo, o objeto parece condensar aquilo que atravessa toda a mostra: a capacidade da arte de produzir encantamento e de transformar matéria em imaginação.

A narrativa inicia-se, curiosamente, por um gesto que parece deslocar qualquer solenidade excessiva: na entrada da exposição, um anão de jardim segura o cartaz da mostra, como um inesperado anfitrião. Há algo de delicadamente irônico nessa presença. Entre a escala doméstica e a teatralidade, o objeto anuncia desde o início que a memória não se constrói apenas por monumentos ou grandes gestos, mas também por pequenas presenças, afetos cotidianos e fragmentos aparentemente banais.

Ao final do percurso, a narrativa encontra um desfecho igualmente sensível: um bolo de aniversário composto por fotografias de apresentações ao longo de sua trajetória, celebrando aquilo que seria, em 2026, seus 86 anos de vida, dos quais 80 dedicados à dança, além dos 49 anos da fundação do Balé Vitória Régia. O bolo deixa de ser apenas objeto comemorativo para tornar-se uma espécie de escultura do tempo — uma cronologia construída não por datas, mas por imagens e movimentos.

Mais do que celebrar uma carreira, a exposição revela uma forma singular de existência. Entre o boudoir e a cena, entre o espelho e o palco, emerge a figura de Dalva Corrêa não apenas como bailarina, mas como alguém que transformou o próprio corpo em memória e a memória em linguagem. Porque talvez seja justamente diante do espelho — naquele instante breve entre o preparo e a apresentação — que a dança encontra sua condição mais profunda: quando o corpo deixa de ser apenas corpo e passa a contar histórias.