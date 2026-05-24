Foi aberto neste domingo (24), o Calendário 2026 do Circuito USP de Corrida e Caminhada (CUCCa) com a realização da 34ª edição da Volta USP de Bauru. O circuito integra as ações da Universidade de São Paulo que buscam incentivar um estilo de vida saudável, voltado à valorização do bem-estar e da saúde mental das pessoas. O tricampeão da São Silvestre, bicampeão da Maratona de Nova York e competidor nas Olimpíadas de Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, entre outras conquistas, Marilson dos Santos, deu a largada da prova.



Com percursos de 5 km e 10 km, a volta deste ano teve 550 atletas inscritos, distribuídos em 76 categorias representando os diferentes perfis de público. Além das categorias “geral” (masculino e feminino), os atletas competiram em divisões por comunidade interna USP e externa, sexo e faixa etária.



Os campeões foram: no percurso de 10 km, Vinicius Souza (38min24s) e Caroline Fantini Granado (39min59s), categoria “geral”, masculino e feminino (respectivamente); no percurso de 5 km, Lucas Rafael Borges de Andrade (18min05s) e Silvia Oliveira (23min57s), categoria “geral”, masculino e feminino (respectivamente).



A corrida começou às 7h30, em frente ao Conjunto Esportivo do Câmpus USP de Bauru. Para motivação extra dos participantes, o tricampeão da São Silvestre, bicampeão da Maratona de Nova York e competidor nas Olimpíadas de Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, entre outras conquistas, Marilson dos Santos, deu a largada da prova.



“Com todos esses anos de experiência que eu pratico a modalidade do atletismo, nas provas de pista e nas provas de rua, eu tento contribuir de alguma forma para motivar as pessoas a praticar esporte. Uma dessas formas é fazer com que as pessoas realmente possam usar a prova de rua como uma ferramenta de promoção de saúde e tudo o mais que isso representa: qualidade de vida, qualidade física, qualidade mental”, afirma Marilson.



Para as pessoas que querem iniciar no atletismo e estão com algum receio ou dúvida, o atleta incentiva: “Todo mundo é capaz! Desde que não tenham nenhuma contraindicação médica, todos podem praticar o atletismo. Assim como eu comecei, devagarinho, caminhando, degrau por degrau, eu acho que esse é o melhor caminho”.

EMOÇÃO DA VITÓRIA



O campeão da Volta USP de Bauru (10 km/Masculino) é aluno do câmpus. Vinicius Souza cursa o 4º ano do curso de Medicina da FMBRU-USP, é de Nova Odessa (SP), tem 23 anos e completou o trajeto em 38 minutos e 24 segundos.



“É especial demais! É o 4º ano correndo, participando da prova e eu tendo essa oportunidade de ser campeão. É muito gratificante ver meus pais aqui, meus amigos torcendo e comemorando. Isso ajuda muito na saúde, na integração social, nos estudos e em tudo mesmo, melhora a qualidade de vida”, diz Vinicius.



Do lado feminino, quem levou o troféu de campeã foi Caroline Fantini Granado (10 km/Feminino), com o tempo de 39 minutos e 59 segundos. Ela é de Macatuba (SP), tem 31 anos e, o mais interessante, tomou gosto pelas corridas no campus USP de Bauru.



“É uma honra estar aqui. No ano passado foi a primeira vez que eu participei e também peguei o primeiro lugar, então estar aqui hoje de novo é uma honra. Fora que esse espaço aqui é onde eu comecei os meus treinos de corrida, iniciei em 2023, e eu tenho ótimas lembranças desse espaço da USP. Foi o meu primeiro treino de corrida, onde eu conheci a corrida. Foi aqui na USP, foi aqui que eu me apaixonei e comecei a correr”, revela Caroline.



No trajeto de 5 km, o atleta mais veloz foi Lucas Rafael Borges de Andrade (5 km/Masculino), de Bauru (SP). Ele tem 27 anos e completou o percurso em 18 minutos e 5 segundos.



“Chegar em primeiro lugar é gratificante e uma emoção grande. É fruto do trabalho que a gente vem plantando. Eu corro há 12 anos e as conquistas são resultados de todo esse caminho, também do trabalho de toda uma equipe. Obrigado pela oportunidade e parabéns pela organização”, registra Lucas.



O que pode ser considerado uma boa surpresa ocorreu com a atleta Silvia Oliveira (5 km/Feminino). Ela foi a campeã dessa categoria tendo começado a correr há menos de um ano. Ela é de Macatuba (SP), tem 43 anos e concluiu o trecho em 23 minutos e 57 segundos.



“Vai fazer um ano em setembro que eu comecei a correr. Eu comecei tarde, mas mesmo assim foi a melhor coisa que eu fiz, para a saúde, para a cabeça. Tenho 43 anos e é uma sensação ótima. E cada vez mais superar desafios, novas oportunidades e aí vamos que vamos”, entusiasma-se Silvia.



ORGANIZADORES

“A Volta USP de Bauru é um incentivo à saúde física e mental, mas vai além disso. É uma interface muito grande com a comunidade externa, onde a gente mostra que a USP não é só ensino e pesquisa; existem outras atividades, outros tipos de incentivo. E esse incentivo para a saúde física e mental é muito importante. E, para melhorar, a prova contou ainda com a presença de um dos maiores ídolos do atletismo brasileiro, o Marilson dos Santos. Penso que não poderíamos começar melhor, não apenas a nossa Volta como também o Circuito USP de Corrida e Caminhada, que se inicia aqui, hoje, em Bauru.”- Karin Hermana Neppelenbroek, prefeita do Câmpus USP de Bauru.



“A Volta é uma atividade de inclusão, de pertencimento e de extensão, que é extremamente importante para a USP. Nós somos um campus da área da saúde, e valorizar o esporte como um meio de saúde é fundamental. Eu me lembro, ainda quando aluno de graduação, de que essa prova já acontecia aqui em Bauru e já envolvia e mobilizava a nossa comunidade, a comunidade da USP. Então ela é muito significativa. É uma prova que nos traz bastante alegria e boas recordações.” Rodrigo Cardoso de Oliveira, diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP).



“Nós, que somos da área da saúde, sabemos o quão importante é a atividade física. E prestigiar as atividades que são realizadas pensando também na interação com a comunidade externa é muito importante. Além de atuar na organização, participar do evento (a professora Linda participou da prova no percurso de 5 km) possibilita sentir de perto essa integração. Ações de extensão como esta permitem que todos nós estejamos no mesmo ambiente, convivendo, mostrando um pouquinho o que a universidade pode fazer, o que a universidade pode fazer pela sociedade. Isso é muito relevante.” Linda Wang, vice-prefeita do Câmpus USP.