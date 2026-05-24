Foi aberto neste domingo (24), o Calendário 2026 do Circuito USP de Corrida e Caminhada (CUCCa) com a realização da 34ª edição da Volta USP de Bauru. O circuito integra as ações da Universidade de São Paulo que buscam incentivar um estilo de vida saudável, voltado à valorização do bem-estar e da saúde mental das pessoas. O tricampeão da São Silvestre, bicampeão da Maratona de Nova York e competidor nas Olimpíadas de Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, entre outras conquistas, Marilson dos Santos, deu a largada da prova.
Com percursos de 5 km e 10 km, a volta deste ano teve 550 atletas inscritos, distribuídos em 76 categorias representando os diferentes perfis de público. Além das categorias “geral” (masculino e feminino), os atletas competiram em divisões por comunidade interna USP e externa, sexo e faixa etária.
Os campeões foram: no percurso de 10 km, Vinicius Souza (38min24s) e Caroline Fantini Granado (39min59s), categoria “geral”, masculino e feminino (respectivamente); no percurso de 5 km, Lucas Rafael Borges de Andrade (18min05s) e Silvia Oliveira (23min57s), categoria “geral”, masculino e feminino (respectivamente).
A corrida começou às 7h30, em frente ao Conjunto Esportivo do Câmpus USP de Bauru. Para motivação extra dos participantes, o tricampeão da São Silvestre, bicampeão da Maratona de Nova York e competidor nas Olimpíadas de Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, entre outras conquistas, Marilson dos Santos, deu a largada da prova.
“Com todos esses anos de experiência que eu pratico a modalidade do atletismo, nas provas de pista e nas provas de rua, eu tento contribuir de alguma forma para motivar as pessoas a praticar esporte. Uma dessas formas é fazer com que as pessoas realmente possam usar a prova de rua como uma ferramenta de promoção de saúde e tudo o mais que isso representa: qualidade de vida, qualidade física, qualidade mental”, afirma Marilson.
Para as pessoas que querem iniciar no atletismo e estão com algum receio ou dúvida, o atleta incentiva: “Todo mundo é capaz! Desde que não tenham nenhuma contraindicação médica, todos podem praticar o atletismo. Assim como eu comecei, devagarinho, caminhando, degrau por degrau, eu acho que esse é o melhor caminho”.
EMOÇÃO DA VITÓRIA
O campeão da Volta USP de Bauru (10 km/Masculino) é aluno do câmpus. Vinicius Souza cursa o 4º ano do curso de Medicina da FMBRU-USP, é de Nova Odessa (SP), tem 23 anos e completou o trajeto em 38 minutos e 24 segundos.
“É especial demais! É o 4º ano correndo, participando da prova e eu tendo essa oportunidade de ser campeão. É muito gratificante ver meus pais aqui, meus amigos torcendo e comemorando. Isso ajuda muito na saúde, na integração social, nos estudos e em tudo mesmo, melhora a qualidade de vida”, diz Vinicius.
Do lado feminino, quem levou o troféu de campeã foi Caroline Fantini Granado (10 km/Feminino), com o tempo de 39 minutos e 59 segundos. Ela é de Macatuba (SP), tem 31 anos e, o mais interessante, tomou gosto pelas corridas no campus USP de Bauru.
“É uma honra estar aqui. No ano passado foi a primeira vez que eu participei e também peguei o primeiro lugar, então estar aqui hoje de novo é uma honra. Fora que esse espaço aqui é onde eu comecei os meus treinos de corrida, iniciei em 2023, e eu tenho ótimas lembranças desse espaço da USP. Foi o meu primeiro treino de corrida, onde eu conheci a corrida. Foi aqui na USP, foi aqui que eu me apaixonei e comecei a correr”, revela Caroline.
No trajeto de 5 km, o atleta mais veloz foi Lucas Rafael Borges de Andrade (5 km/Masculino), de Bauru (SP). Ele tem 27 anos e completou o percurso em 18 minutos e 5 segundos.
“Chegar em primeiro lugar é gratificante e uma emoção grande. É fruto do trabalho que a gente vem plantando. Eu corro há 12 anos e as conquistas são resultados de todo esse caminho, também do trabalho de toda uma equipe. Obrigado pela oportunidade e parabéns pela organização”, registra Lucas.
O que pode ser considerado uma boa surpresa ocorreu com a atleta Silvia Oliveira (5 km/Feminino). Ela foi a campeã dessa categoria tendo começado a correr há menos de um ano. Ela é de Macatuba (SP), tem 43 anos e concluiu o trecho em 23 minutos e 57 segundos.
“Vai fazer um ano em setembro que eu comecei a correr. Eu comecei tarde, mas mesmo assim foi a melhor coisa que eu fiz, para a saúde, para a cabeça. Tenho 43 anos e é uma sensação ótima. E cada vez mais superar desafios, novas oportunidades e aí vamos que vamos”, entusiasma-se Silvia.
ORGANIZADORES
“A Volta USP de Bauru é um incentivo à saúde física e mental, mas vai além disso. É uma interface muito grande com a comunidade externa, onde a gente mostra que a USP não é só ensino e pesquisa; existem outras atividades, outros tipos de incentivo. E esse incentivo para a saúde física e mental é muito importante. E, para melhorar, a prova contou ainda com a presença de um dos maiores ídolos do atletismo brasileiro, o Marilson dos Santos. Penso que não poderíamos começar melhor, não apenas a nossa Volta como também o Circuito USP de Corrida e Caminhada, que se inicia aqui, hoje, em Bauru.”- Karin Hermana Neppelenbroek, prefeita do Câmpus USP de Bauru.
“A Volta é uma atividade de inclusão, de pertencimento e de extensão, que é extremamente importante para a USP. Nós somos um campus da área da saúde, e valorizar o esporte como um meio de saúde é fundamental. Eu me lembro, ainda quando aluno de graduação, de que essa prova já acontecia aqui em Bauru e já envolvia e mobilizava a nossa comunidade, a comunidade da USP. Então ela é muito significativa. É uma prova que nos traz bastante alegria e boas recordações.” Rodrigo Cardoso de Oliveira, diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP).
“Nós, que somos da área da saúde, sabemos o quão importante é a atividade física. E prestigiar as atividades que são realizadas pensando também na interação com a comunidade externa é muito importante. Além de atuar na organização, participar do evento (a professora Linda participou da prova no percurso de 5 km) possibilita sentir de perto essa integração. Ações de extensão como esta permitem que todos nós estejamos no mesmo ambiente, convivendo, mostrando um pouquinho o que a universidade pode fazer, o que a universidade pode fazer pela sociedade. Isso é muito relevante.” Linda Wang, vice-prefeita do Câmpus USP.
“Depois de 34 edições, a Volta USP de Bauru vem ganhando corpo e se tornando algo tradicional. O fato deste ano terem se esgotado rapidamente as inscrições demonstra o interesse da comunidade em participar. Isso é fruto de um trabalho de longo prazo, competente e dedicado, proporcionado pela Seção de Práticas Esportivas da Prefeitura do Campus. Pudemos presenciar a organização de uma prova que realmente tem um aspecto profissional, como a gente percebeu em cada detalhe. E, para coroar, tivemos a participação de um atleta do calibre do Marilson acionando a largada. Isso engrandeceu demais o evento.” Heitor Marques Honório, vice-diretor da FOB-USP.
“A prova deste ano teve um balanço superpositivo. A gente vê a alegria das pessoas aqui participando e o número de inscritos que esgotou super-rápido. Então isso mostra a importância desse evento para a comunidade de Bauru e região, e para a comunidade USP também, que congrega alunos, funcionários e professores. É uma atividade de extensão muito importante que o campus de Bauru oferece para a comunidade, e contar com a presença do Marilson, um atleta de reconhecimento mundial emprestando todo o seu prestígio, comprova a tradição dessa corrida.” Alexandre Carrara, coordenador da 34ª Volta USP de Bauru.
“Tivemos realmente esse privilégio de contar com a presença do Marilson aqui na nossa cidade, que gentilmente acolheu o nosso convite para abrilhantar a abertura aqui do evento. Certamente vai deixar marcada uma lembrança boa para todo mundo que teve a chance de participar e servirá de incentivo para que o pessoal se mantenha e outros comecem a praticar corrida também. Nenhum evento, seja ele esportivo ou não, chega à sua 34ª edição se não tiver algo a entregar. Então a Volta tem todo esse brilho, toda essa tradição. Isso é fruto de muita credibilidade, respeito aos atletas e organização responsável. E é isso que faz a festa ficar bonita.” Alexandre Sassaki, membro da Comissão Organizadora da 34ª Volta USP de Bauru
PERFIL DOS INSCRITOS
Dados da empresa KM Runner, responsável pelo assessoramento esportivo da 34ª Volta USP de Bauru, demonstram um equilíbrio na participação entre homens, com 50,36% de inscritos, e mulheres, com 49,64% das inscrições. Na escolha dos trajetos, a maioria optou pelo de 5 km, com 62%, enquanto o percurso de 10 km contou com 38% das inscrições.
A 34ª Volta USP de Bauru é uma promoção da Seção de Apoio às Práticas Esportivas da Prefeitura do Campus USP de Bauru (PUSP-B), com patrocínio da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento (PRIP) e da Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos (Funbeo).
O evento tem o apoio da Associação Bauruense dos Servidores da Universidade de São Paulo (Absusp), Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP), Unimed, JCNet/Jornal da Cidade, Prefeitura Municipal de Bauru e Tiro de Guerra. Conta com a assessoria esportiva da KM Runner. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 3235-8452 ou (14) 3235-8391.
Pódios da Classificação Geral
10 km – Masculino Geral
Classificação
1º – Vinicius Souza (ASG Running) – 38min24s
2º – Rodolfo Ferreira Reis Bustamante – 38min51s
3º – Gustavo Franchesco Xavier Buzo (Evorun) – 39min52s
4º – Lediel Jatobá (Run) – 40min34s
5º – Filipe Alexandre de Oliveira (PegasUSP) – 41min12s
10 km – Feminino Geral
Classificação
1º – Caroline Fantini Granado (Team Bolt Running) – 39min59s
2º – Aline Rossigali Prado Lopreto (VO2 Run) – 44min10s
3º – Cristiane Antonelli Sant Anna (Bora Bio) – 48min13s
4º – Elisangela da Silva Nunes (Vinicius Orefice) – 48min48s
5º – Vera Regina Ferreira Barbosa (Esquadrão Fitness - Top Speed) – 48min55s
5 km – Masculino Geral
Classificação
1º – Lucas Rafael Borges de Andrade (ASG Running) – 18min05s
2º – Elton Cesar Cardoso – 19min42s
3º – Eduardo Henrique Urquiza (Passos Treinamento Esportivo) – 20min56s
4º – Luiz Davi de Souza (CIARUN) – 21min06s
5º – Rafael Marcelo dos Santos – 21min14s
5 km – Feminino Geral
Classificação
1º – Silvia Oliveira – 23min57s
2º – Veronica Lima dos Reis (Invictos) – 24min23s
3º – Sara Guedes Pinheiro Chagas – 25min43s
4º – Ariane Cristina dos Santos (Iron Gym Run) – 25min50s
5º – Mara Rúbia Alvares Santanna (Bora Bio) – 25min55s