João Fonseca superou o francês Luka Pavlovic, nº 240 do mundo, neste domingo (24) por 3 sets a 0 (parciais de 7/6, 6/4 e 6/2), em confronto pela primeira rodada do simples masculino de Roland Garros.

O brasileiro nº 30 do mundo vai enfrentar o croata nº72 Dino Prizmic na próxima rodada da competição. O rival europeu superou o norte-americano Michael Zheng por 3 sets a 0 (6/1, 6/1 e 6/3).

"Foi um jogo duro desde o começo. Ele começou pondo muita pressão, consegui lutar. Consegui conttrolar os nervos", disse João. "É um prazer jogar aqui meu segundo Roland Garros como profissional. Agradeço como a torcida me ajudou hoje. É incrível como, mesmo diante de um francês aqui, tive muita torcida", afirmou o brasileiro terminando a entrevista em quadra em português.