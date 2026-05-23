O Esporte Clube Noroeste foi derrotado pelo Nova Iguaçu Futebol Clube por 1 a 0, na tarde/noite deste sábado (23), em partida disputada no Rio de Janeiro. O único gol do confronto foi marcado por Lucas Cruz, aos 39 minutos do primeiro tempo.

Jogando fora de casa, o time bauruense encontrou dificuldades diante da equipe fluminense, apesar de er chutado mais no gol (7 a 3) e ficado mais com a bola (54% x 46%). O Nova Iguaçu aproveitou uma das poucas oportunidades criadas na etapa inicial para garantir a vitória. Após cruzamento na área, Lucas Cruz apareceu para finalizar e balançar as redes, definindo o placar ainda antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Noroeste, com maior volume de jogo, tentou buscar o empate, mas esbarrou na marcação adversária e não conseguiu transformar as oportunidades em gol. O Nova Iguaçu administrou a vantagem até o apito final e confirmou o resultado positivo diante de sua torcida.