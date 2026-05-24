A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou o guia "Experiências Turísticas", reunindo roteiros organizados em diferentes regiões com o objetivo de ampliar e qualificar a oferta turística paulista.
Desenvolvido em parceria com o Visite São Paulo Convention Bureau, o material reúne roteiros prontos para comercialização, com foco na valorização de experiências autênticas e no fortalecimento do turismo regional. Entre os destaques do guia, está a região Cavernas da Mata Atlântica, no Vale do Ribeira, que se consolida como um dos principais produtos de ecoturismo do estado.
"O guia amplia a visibilidade de destinos que oferecem experiências únicas e sustentáveis, conectando visitantes ao patrimônio natural e às comunidades locais", afirma Ana Biselli, responsável pela pasta.
A publicação apresenta experiências estruturadas que vão além da visita tradicional às cavernas, propondo vivências que combinam contemplação, aventura e conexão com a natureza em um dos territórios mais preservados do país.
A região abriga o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), reconhecido internacionalmente pela grande concentração de cavernas e pela biodiversidade associada à Mata Atlântica.
Turismo sustentável e de experiência
Com essa curadoria, o guia reforça o Vale do Ribeira como um dos destinos mais completos de turismo de natureza no Brasil.
A combinação entre cavernas, floresta preservada e experiências sensoriais posiciona a região como referência em turismo sustentável, capaz de gerar desenvolvimento econômico aliado à conservação ambiental.
Mais do que visitar cavernas, o visitante é convidado a vivenciar o território de forma profunda explorando seus sons, paisagens, saberes locais e fenômenos naturais únicos.
Vale do Ribeira: experiências que vão além
No recorte dedicado às cavernas da Mata Atlântica, o guia destaca uma curadoria de experiências que exploram diferentes dimensões do território, indo do turismo contemplativo ao sensorial e científico.
Entre as vivências, o visitante pode participar de um piquenique com vinho no mirante de Apiaí, em Iporanga, experiência que combina gastronomia e paisagem em meio à floresta preservada.
A proposta integra natureza e enoturismo, criando um ambiente propício para contemplação e momentos de descanso.
Outro destaque é a observação de organismos luminosos em Iporanga, atividade que revela fenômenos naturais raros, como a bioluminescência presente em ambientes úmidos e cavernosos, proporcionando uma experiência sensorial única durante a noite.
Também em Iporanga, práticas de bem-estar também ganham espaço com a chamada Palmitoterapia, que utiliza elementos da natureza local para promover relaxamento e conexão com o ambiente, além de reforçar a diversidade gastronômica da hortaliça e o potencial do turismo de saúde integrado à Mata Atlântica.
Na mesma cidade, há uma experiência que une campo primitivo e luminescência na floresta do Petar, ampliando esse contato ao explorar áreas preservadas do parque.
Aqui, o visitante pode vivenciar fenômenos naturais e compreender a dinâmica dos ecossistemas subterrâneos e florestais.
No município de Eldorado, a experiência Garganta do Diabo convida o visitante a explorar formações naturais impressionantes, combinando trilhas e contato direto com o relevo característico da região.
Fechando o conjunto, o roteiro "Viagem ao fantástico mundo das cavernas no Vale do Ribeira" propõe uma imersão completa no universo espeleológico, com visitas guiadas a cavernas, trilhas e formações geológicas que revelam milhões de anos de história natural.