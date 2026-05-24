A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou o guia "Experiências Turísticas", reunindo roteiros organizados em diferentes regiões com o objetivo de ampliar e qualificar a oferta turística paulista.

Desenvolvido em parceria com o Visite São Paulo Convention Bureau, o material reúne roteiros prontos para comercialização, com foco na valorização de experiências autênticas e no fortalecimento do turismo regional. Entre os destaques do guia, está a região Cavernas da Mata Atlântica, no Vale do Ribeira, que se consolida como um dos principais produtos de ecoturismo do estado.

"O guia amplia a visibilidade de destinos que oferecem experiências únicas e sustentáveis, conectando visitantes ao patrimônio natural e às comunidades locais", afirma Ana Biselli, responsável pela pasta.