A forma de gerenciar negócios e organizações muda constantemente, impulsionada, entre outros aspectos, pela competitividade, pelos novos modelos de gestão, pelo surgimento de novas tecnologias da informação e pelas transformações da própria sociedade.

A busca por soluções eficazes para responder a esse cenário leva as organizações a promover mudanças em suas estruturas organizacionais, saindo de uma arquitetura de agrupamento funcional de atividades para um modelo voltado ao atendimento fidelizado do cliente e de seus principais stakeholders.

Nesse contexto, David José Françoso, mestre em Engenharia de Produção, especialista em Gestão de Organizações Públicas e Gestão de Projetos, e que atuou na Administração Pública por mais de 42 anos, lança o livro "Business Process Management: O BPM Aplicado à Gestão Pública Municipal".