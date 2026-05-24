A forma de gerenciar negócios e organizações muda constantemente, impulsionada, entre outros aspectos, pela competitividade, pelos novos modelos de gestão, pelo surgimento de novas tecnologias da informação e pelas transformações da própria sociedade.
A busca por soluções eficazes para responder a esse cenário leva as organizações a promover mudanças em suas estruturas organizacionais, saindo de uma arquitetura de agrupamento funcional de atividades para um modelo voltado ao atendimento fidelizado do cliente e de seus principais stakeholders.
Nesse contexto, David José Françoso, mestre em Engenharia de Produção, especialista em Gestão de Organizações Públicas e Gestão de Projetos, e que atuou na Administração Pública por mais de 42 anos, lança o livro "Business Process Management: O BPM Aplicado à Gestão Pública Municipal".
A obra foi fundamentada em sua dissertação de mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade de Araraquara (Uniara), desenvolvida enquanto esteve à frente da Secretaria da Administração, entre 2017 e 2019. O trabalho aborda as dificuldades enfrentadas pelas organizações públicas municipais para promover mudanças e, especialmente, implantar políticas públicas de gestão documental capazes de viabilizar, de forma eficaz, o acesso de servidores e munícipes à informação, além de garantir maior eficiência no gerenciamento documental.
O objetivo do livro, que tem como coautora Dalila Alves Corrêa, doutora em Administração e orientadora do mestrado, é socializar a experiência da Secretaria da Administração da Prefeitura Municipal de Bauru na implementação do Business Process Management aplicado à migração de processos físicos para digitais, etapa que integra a gestão documental.
David, que já publicou as obras "e-Bauru: Na rota para se tornar uma cidade digital" (2011) e "Gestão da Tecnologia da Informação: teoria e prática" (2016), considera que o desenvolvimento de estudos sobre gestão por processos de negócios na administração pública municipal ainda é incipiente, mas extremamente necessário para auxiliar na transição de uma administração funcionalista para uma gestão organizada por processos e, consequentemente, alcançar melhores resultados para a comunidade interna e externa.
O lançamento será no dia 29 de maio, às 19h, na Biblioteca Municipal "Rodrigues de Abreu", localizada na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro, e contará com apresentação da Banda Comissários. Já no dia 26 de junho de 2026, também às 19h, haverá lançamento na Livraria Empório Cultural, no Boulevard Shopping.
Publicado pela Dialética Editora, o livro "Business Process Management: O BPM Aplicado à Gestão Pública Municipal" está disponível em formato físico e e-book no site da editora e em plataformas de e-commerce.