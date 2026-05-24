A equipe feminina de polo aquático da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) teve um final de semana de grandes resultados no Campeonato Paulista, em rodada disputada na cidade de Jundiaí. As atletas bauruenses conquistaram três vitórias nas categorias de base da competição estadual.
Pela categoria Sub-14 Feminino, a ABDA venceu o Sesi Vila Leopoldina por 13 a 5. Já no Sub-16 Feminino, a equipe garantiu mais dois triunfos: 10 a 7 sobre o Sesi Vila Leopoldina e 11 a 7 diante do Esporte Clube Pinheiros.
Com os resultados, a ABDA segue em destaque no desenvolvimento do polo aquático feminino e na formação de atletas para as competições estaduais e nacionais.
A próxima rodada da equipe feminina será nos dias 5 e 6 de junho, em Bauru, na Arena ABDA, marcando os últimos compromissos do semestre pela competição.
Antes disso, a Arena ABDA recebe, nos dias 30 e 31 de maio, uma rodada do Campeonato Paulista masculino de polo aquático.
A programação contará com os confrontos entre ABDA B e Sesi Jundiaí, pela categoria Sub-18; Sociedade Hípica de Bauru (equipe mantida pela ABDA) e Clube Paineiras do Morumby, pelo Sub-16, além do duelo entre ABDA A e Sesi Jundiaí, também pelo Sub-18.
Masculino segue firme na Liga Nacional
A equipe masculina adulta da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) conquistou uma importante vitória pela Liga Nacional de Polo Aquático, principal evento da modalidade no país. Jogando no sábado (16/5), na piscina do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, a ABDA venceu o anfitrião Pinheiros por 13 a 5, em rodada da competição organizada pela Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB).
Com atuação consistente defensivamente e eficiência ofensiva ao longo da partida, o time bauruense confirmou mais um resultado positivo na fase classificatória da Liga Nacional.
A campanha da ABDA na Liga Nacional começou em março, com derrota para o SESI por 15 a 7. Em abril, a equipe reagiu e somou resultados importantes: empate em 17 a 17 com o Clube Athletico Paulistano (CAP) no tempo regulamentar e vitória nos pênaltis por 5 a 4, além do triunfo sobre o Clube Paineiras do Morumby (CPM) por 15 a 13.
O próximo desafio da equipe masculina será nos dias 30 e 31 de maio. A ABDA enfrentará o Flamengo no dia 30 e o Fluminense no dia 31, em mais duas partidas decisivas pela fase classificatória.