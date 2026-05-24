A equipe feminina de polo aquático da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) teve um final de semana de grandes resultados no Campeonato Paulista, em rodada disputada na cidade de Jundiaí. As atletas bauruenses conquistaram três vitórias nas categorias de base da competição estadual.

Pela categoria Sub-14 Feminino, a ABDA venceu o Sesi Vila Leopoldina por 13 a 5. Já no Sub-16 Feminino, a equipe garantiu mais dois triunfos: 10 a 7 sobre o Sesi Vila Leopoldina e 11 a 7 diante do Esporte Clube Pinheiros.

Com os resultados, a ABDA segue em destaque no desenvolvimento do polo aquático feminino e na formação de atletas para as competições estaduais e nacionais.