Bauruense de coração (e paixão), operário agrícola nos sítios e fazendas de Capivari e Piracicaba, professor primário, escrevente de cartório e um dos maiores poetas do século 20, esse era Benedicto Luís Rodrigues de Abreu, conhecido na literatura como Rodrigues de Abreu.

Nasceu em uma família de trabalhadores rurais no dia 27 de setembro de 1897, em Capivari (216 quilômetros de Bauru), e chegou à "cidade de espantos" (como constantemente se referia à cidade) em 1922, a convite do amigo Celso de Almeida, para trabalhar como escrevente no Cartório de Hipotecas da Comarca. Sua irmã já morava na cidade, que, nessa época, vivia forte crescimento econômico e cultural impulsionado pelas ferrovias.

De personalidade fácil e comunicativa, logo começou a participar da vida social e cultural da cidade, integrando-se ao ambiente artístico. Recitava poemas, fazia discursos, organizava apresentações teatrais, além de colaborar com revistas e jornais locais, como o Correio de Bauru e o Diário da Noroeste.