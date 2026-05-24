O Detran-SP e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) participam do Dia D do Maio Amarelo, marcado para esta segunda-feira (25). A data simbólica e estratégica é voltada à mobilização e ao engajamento coletivo pela segurança no trânsito. O Dia D representa o ápice do movimento Maio Amarelo, que neste ano traz o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, concentrando ações de conscientização em todo o país com o objetivo de valorizar a vida e reforçar a importância de atitudes responsáveis para a redução de sinistros nas vias urbanas e rodoviárias.

As equipes do Detran-SP em Bauru estarão das 12h30 às 14h no cruzamento da avenida Getúlio Vargas com a rua Jorge Nasralla, realizando uma ação de conscientização na faixa de pedestres. Também na segunda-feira, às 14h, a equipe de Educação para o Trânsito e Mobilidade da Emdurb abre a exposição de trabalhos produzidos por alunos das escolas municipais, entre maquetes e desenhos, na Galeria “Angelina W. Messenberg”, localizada no Centro Cultural “Carlos Fernandes de Paiva”, na Avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro. Durante a abertura da exposição, será apresentado o espetáculo “João na Contramão”, da Cia Camarim.

A 13ª edição do Maio Amarelo ocorre em um momento em que o Brasil enfrenta um cenário crítico no trânsito, especialmente pela alta vulnerabilidade dos motociclistas, que representam uma parcela crescente dos deslocamentos urbanos e das vítimas de sinistros. A campanha de 2026 nasce justamente desse desafio: mostrar que enxergar o outro, especialmente os mais vulneráveis, é um gesto simples, mas capaz de salvar vidas.