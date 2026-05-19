Uma coletânea de textos assinados pelo jornalista bauruense Cesar Savi transformou-se em livro e promete despertar a nostalgia de moradores apaixonados pela história de Bauru. A obra “Bauru de Antigamente”, que está em sua quarta edição, reúne relatos publicados no Jornal da Cidade entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, resgatando personagens, locais e acontecimentos que ajudaram a construir a identidade do município.

Lançado em 2025 em comemoração aos 129 anos de Bauru, o livro apresenta 12 artigos organizados em uma narrativa leve e rica em detalhes sobre o passado da cidade. Em 80 páginas, o leitor é conduzido por histórias que misturam memória afetiva, cultura regional e curiosidades históricas, em um retrato autêntico da vida bauruense ao longo das décadas.

Publicada pela editora Literando & Afins, a obra teve coordenação editorial de Carminha Fortuna. A edição contou ainda com a colaboração dos jornalistas João Elias Jabbour e Dulce Marli Kernbeis, além da editoração de Luiz Alfredo Marques. O exemplar físico pode ser encontrado na Banca da Ilda, localizada no Aeroclube de Bauru, e também nas livrarias Jalovi e Empório Cultural. A versão on-line está disponível no site do Empório Cultural.