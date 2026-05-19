19 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
QUARTA EDIÇÃO

Bauru revive memórias em livro de jornalista César Savi

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Livro foi lançado em comemoração aos 129 anos de Bauru
Livro foi lançado em comemoração aos 129 anos de Bauru

Uma coletânea de textos assinados pelo jornalista bauruense Cesar Savi transformou-se em livro e promete despertar a nostalgia de moradores apaixonados pela história de Bauru. A obra “Bauru de Antigamente”, que está em sua quarta edição, reúne relatos publicados no Jornal da Cidade entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, resgatando personagens, locais e acontecimentos que ajudaram a construir a identidade do município.

Lançado em 2025 em comemoração aos 129 anos de Bauru, o livro apresenta 12 artigos organizados em uma narrativa leve e rica em detalhes sobre o passado da cidade. Em 80 páginas, o leitor é conduzido por histórias que misturam memória afetiva, cultura regional e curiosidades históricas, em um retrato autêntico da vida bauruense ao longo das décadas.

Publicada pela editora Literando & Afins, a obra teve coordenação editorial de Carminha Fortuna. A edição contou ainda com a colaboração dos jornalistas João Elias Jabbour e Dulce Marli Kernbeis, além da editoração de Luiz Alfredo Marques. O exemplar físico pode ser encontrado na Banca da Ilda, localizada no Aeroclube de Bauru, e também nas livrarias Jalovi e Empório Cultural. A versão on-line está disponível no site do Empório Cultural.

Autor da publicação, Cesar Franceschini Savi nasceu em Bauru em 17 de dezembro de 1937 e construiu uma trajetória profissional marcada pela atuação no comércio, no setor bancário e no jornalismo. Formado no Magistério e bacharel em Direito pela ITE (Instituição Toledo de Ensino), acumulou experiências que serviram de base para a produção do livro, atualmente em sua quarta edição. Ao longo de quase 90 anos de vida, Savi acompanhou transformações importantes da cidade e registrou muitos dos episódios que marcaram a história local. Como jornalista, atuou durante uma década como correspondente do jornal O Estado de S. Paulo, produzindo reportagens especiais sobre o Centrinho e a FOB, unidades da Universidade de São Paulo (USP) em Bauru. Também trabalhou por mais de 20 anos como redator-assessor da coluna “Destaques”, publicada diariamente no Jornal da Cidade.

César no seu escritório em sua casa
César no seu escritório em sua casa

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários