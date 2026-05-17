Do Mirante do Adamastor, em Lisboa, dá para ver o rio Tejo. Caso leia "O Ano da Morte de Ricardo Reis", de José Saramago (1922-2010), também dá para contemplar o fantasma de Fernando Pessoa refletindo sobre o fim, a velhice e a solidão. João Correia Filho, 54 anos, visitou este ponto turístico após ler o livro. "A obra te sensibiliza para aquele lugar. Faz se sentir mais humano", afirma. É isso que ele chama de turismo literário.

Essa modalidade, segundo ele, permite que os viajantes revisitem destinos sob novos olhares ou obtenham experiências mais reflexivas e profundas a partir de sua bagagem de leitura.

Além disso, o turismo literário oferece uma escapatória da lógica de produção e acúmulo de lugares. "Susan Sontag [escritora, filósofa e ensaísta americana] dizia que fotografar em viagem é uma extensão do trabalho. Produzimos tanto e somos tão explorados que, quando viajamos, nos impomos mais um trabalho para fazer", diz João Correia.